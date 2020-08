RuPaul’s Drag Race, è morta Chi Chi DeVayne

Lutto nel mondo drag. È scomparsa all’età di 34 anni Chi Chi DeVayne, nome d’arte di Zavion Davenport, amatissima concorrente dell’ottava edizione di RuPaul’s Drag Race, celebre talent show statunitense che elegge la migliore drag queen d’America.

Dopo essere stata ricoverata a luglio per una sospetta insufficienza renale e per altri disturbi fisici legati all’ipertensione, Chi Chi DeVayne era tornata in ospedale negli scorsi giorni per alcuni problemi respiratori. Sabato, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, aveva chiesto ai propri fan di tenerla presente nelle proprie preghiere. La vicinanza e l’affetto del suo pubblico, tuttavia, non hanno potuto niente di fronte alla malattia, forse a lungo trascurata. A luglio, infatti, aveva scritto sui social, annunciando di aver dovuto ricorrere alla dialisi:

L’ho lasciata andare per troppo tempo senza andare dal medico e queste sono le conseguenze.

Zavion Davenport soffriva di sclerosi sistemica, una rara malattia cronica autoimmune che tocca soprattutto il tessuto connettivo e il sistema vascolare. Nata a Shreveport, nello stato della Louisiana, Chi Chi DeVayne scelse il proprio nome d’arte dopo aver visto A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, film in cui Patrick Swayze, John Leguizamo e Wesley Snipes interprerano proprio il ruolo di tre drag queen. Parte della drag-family DeVayne della sua città natale, Chi Chi ha partecipato anche alla terza stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars, classificandosi ottava.