RuPaul’s Drag Race, nel 2021 l’edizione spagnola – ci sarà mai anche quella italiana?

RuPaul continua ad espandersi con il suo celebre format, sbarcando in un altro Paese d’Europa. World of Wonder, la società di produzione di RuPaul’s Drag Race, ha infatti annunciato la prima storica edizione di Drag Race Spagna.

Drag Race Spain si unisce così all’impero mondiale in costante crescita del franchise, che include versioni internazionali del concorso in Thailandia, Olanda, Canada, Cile e Regno Unito, da poco rinnovato per le stagioni 2 e 3.

“È un vero onore dare il benvenuto alla Spagna nella famiglia Drag Race, collaborare con Atres e portare il feroce e favoloso glamour delle regine spagnole a un nuovo pubblico di tutto il mondo su WOW Presents Plus”, hanno dichiarato i co-fondatori di World of Wonder. “In questi tempi oscuri e difficili, crediamo che le persone abbiano bisogno di più gioia, risate, del cuore di Drag Race ora più che mai”.

Gli stessi co-fondatori hanno dichiarato ad EW che altri “tre o quattro” spin-off globali” sono “in lavorazione”. Che ci possa essere anche un Drag Race Italia, vista la popolarità dello show nel Bel Paese grazie a Netflix? Nel dubbio, concorrenti, ospiti e giurati di Drag Race Spagna verranno annunciati prossimamente. Lo show andrà in onda nel 2021.