Russell Tovey di nuovo single, è finita con Steve Brockman

Russell Tovey, 41 anni, ha nuovamente rotto con Steve Brockman, 39 anni, sette anni dopo l’inizio della loro storia d’amore. A darne notizia il DailyMail.

L’attore di Looking, splendido protagonista di American Horror Story: New York, ha pubblicato su Instagram una foto insieme all’amato cane, Rocky. Tovey stringe il cagnolino al tramonto, nella cittadina balneare di Margate, nel Kent, dove l’attore ha una casa. “Siamo solo io e te, ragazzino“, ha scritto Russell, aggiungendo successivamente “questo è tutto per te, figlio mio…”

Al di là del vago messaggio, è bastato poco per capire della rottura tra Tovey e Brockman. I due ex innamorati, infatti, non si seguono più su Instagram. Russell ha iniziato a frequentare Steve nel 2016. Brockman è un personal trainer, giocatore di rugby nonché ex creatore di contenuti per adulti. La sua biografia su Instagram attuale lo descrive come “progettista architettonico“. L’ultima foto di coppia sull’account di Steve risale a 17 settimane fa. C’è da dire che non è la prima volta che i due scoppiano. Anche nel 2018 si erano infatti lasciati, per poi tornare insieme nell’agosto del 2019.

Esploso nel 2014 grazie al ruolo di Kevin Matheson nella serie televisiva Looking, Russell ha poi preso parte a 31 puntate di Quantico, si è fatto vedere in The Flash e Legends of Tomorrow, Years and Years e nel 2022 in American Horror Story. Nel 2023 è tornato al cinema con Love Again di James C. Strouse, mentre in arrivo ci sono White Widow, Real Love (Yes, It’s Real Love!) e una nuova serie tv, Festning Norge. È inoltre co-conduttore di un popolare podcast, Talk Art.

