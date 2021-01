Looking, 7 anni fa il primo episodio della serie cult HBO

Oggi per la cultura della gay television c’è da ricordare la prima messa in onda di Looking, serie tv dell’americanissima HBO, la stessa rete satellitare che ha portato al successo produzioni come Game of Thrones, I Soprano, True Blood, Sex & The City e altre ancora. Non è di certo il primo show che apre una finestra sul mondo LGBT, ma a distanza di ben sette anni dal suo primo episodio (e a cinque dall’ultimo), Looking resta una serie tv che ancora divide il pubblico, tra sostenitori e detrattori.

Premessa: ancora oggi è un argomento molto delicato quello dell’omosessualità in tv. Raccontare la vita della comunità è una corsa ad ostacoli. E, nonostante nel corso dell’ultimo ventennio sono tanti gli espedienti messi in pratica, il mondo arcobaleno resta un territorio a tratti inesplorato. Dopo il primato strappato dal Queer as Folk inglese e americano, che ha imperversato in tv tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, a muoversi in una cornice in continuo movimento ci ha pensato anche Looking.

La celebre serie tv della HBO, creata da Michael Lannan, prodotta e sceneggiata con la collaborazione di Andrew Haigh (regista di The Weekend e di 45 anni), viene riconosciuta come una tra le produzioni a tema LGBT più controverse del decennio. O la si ama o la si odia. Non ci sono mezze misure. Nel giorno del suo settimo anniversario, il primo episodio è andato in onda il 19 gennaio del 2014 sulla HBO (in Italia solo il 6 novembre dello stesso anno), è giusto ricordare i pregi e i defetti di una una serie che, nonostante tutto, ha lasciato un’impronta nel panorama televisivo contemporaneo.

Looking: una finestra sul mondo gay di oggi

C’è da dire che, prima del debutto di Looking, in tv mancava una serie che raccontasse solo ed esclusivamente la vita della comunità arcobaleno. C’erano diversi esempi che si sono rincorsi tra i tanti programmi in offerta delle reti cable e generaliste, ma in realtà, dopo la conclusione di Queer as Folk è venuto a mancare questo aspetto. Tornare a focalizzare l’attenzione su storie a tinte LGBT non è stata una scelta, ma una vera e propria esigenza.

Alle nuove generazioni, quella degli anni 2000, c’era la necessità di raccontare i cambiamenti, gli usi e costumi di quell’universo così colorato, guardato ancora oggi con una certa diffidenza. Queer As Folk (almeno in America) ha rotto gli argini con i suoi eccessi e quelle storie quasi al limite della realtà, Looking invece ha cercato di raccontare la realtà dei fatti, umanizzando i protagonisti, contestualizzando le vicende in una confort zone più fruibile a tutti, rivelando luci e ombre della comunità.

Sono appena due le stagioni prodotte di Looking. 18 episodi da trenta minuti ciascuno che sono andati in onda in America dal gennaio del 2014 fino al maggio del 2015. Baciata dalla critica con recensioni mediamente positive, gli ascolti non sono mai stati così esaltanti anche per una rete a pagamento come la HBO. Infatti, nonostante fosse nelle intenzioni degli sceneggiatori realizzare un terzo capitolo di Looking, alla fine la serie tv è stata cancellata ma è stato concesso di realizzare un film così da concludere degnamente le vicende. Looking – The Movie, diretto da Andrew Haigh e sceneggiato insieme al creatore della serie, è andato in onda il 23 luglio del 2016, prima ancora è stato proiettato a giugno al Frameline Film Festival. Come le due stagioni precedenti, anche il lungometraggio è arrivato in Italia sulla piattaforma di Sky.