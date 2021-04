Matteo Salvini: “Il DDL Zan non serve, è discriminatorio”

< 1 minuto di lettura

Ancora una volta all’attacco, cavalcando spudorate menzogne. Di ritorno dall’Ungheria, Matteo Salvini si è concesso un’intervista con il Corriere della Sera, ribadendo il no della Lega alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

La nostra posizione è chiarissima: ognuno è libero di fare l’amore con chi vuole, amare chi vuole e vivere con chi vuole. E chi discrimina o aggredisce e picchia per strada qualcuno, che sia etero, che sia omo o sia trans, è un delinquente. Punto. Che va punito come la legge già prevede. Non serve una nuova legge, soprattutto in un momento in cui ci dovremmo occupare dell’epidemia e della ripartenza.