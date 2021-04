Salvini incontra Orban e Morawiecki: un ‘rinascimento europeo’ contro i diritti civili

2 minuti di lettura

Il trio del sovranismo estremo. Un trio omofobo. Questo è quello che si è visto ieri a Budapest, tra Matteo Salvini, il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban e il premier della Polonia Mateusz Morawiecki.

Un colloquio di un’ora e mezza in cui il leader della Lega è stato etichettato da Orban come suo “eroe”, ma soprattutto dove è stato coniato il termine “Rinascimento europeo”.

Un rinascimento che guardo al dopo pandemia, punto centrale dell’incontro tra i tre sovranisti, senza però mancare di citare i valori cristiani e la famiglia tradizionale formata da uomo e donna, confermando il totale rifiuto al tema dei diritti civili.

Fonti della Lega, come riporta Repubblica, confermano la positività dell’incontro, dove naturalmente è stata chiamata in causa anche l’Unione Europea.

E’ stata una intensa giornata di lavoro, a Budapest, con il premier ungherese e quello polacco, mettendo al centro l’Europa, il Rinascimento europeo dopo il Covid, la salute, dopo il fallimento sul piano vaccinale, un nuovo modello di salute, lavoro, bellezza sicurezza, agricoltura, valori comuni cristiani, identità e futuro”, ha commentato Salvini dopo l’incontro. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per un percorso che metta al centro i cittadini e non solo la finanza, la burocrazia e i fallimenti di Bruxelles.

E lo stesso Salvini ha riferito:

Ci sono grandi sfide. C’è un islamismo alle porte che deve trovare nei valori Ue un’argine. Lasciamo ad altri le critiche, noi rimettiamo al centro il diritto alla vita ed il diritto al lavoro. Ruberei alla dichiarazione americana il diritto alla felicità. E’ un segnale di speranza. L’Unione europea, quando nella sua carta costitutiva negò le sue radici giudaico cristiane, sbagliò in partenza.

Da leader omofobo ungherese, pieno sostegno per i valori della famiglia tradizionale:

Anche da Morawiecki grande entusiasmo sulla strada del Rinascimento europeo, dove i punti fondamentali saranno “i valori tradizionali e il cristianesimo“.

E mentre da destra si applaude all’incontro, arriva la dura la critica del sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, al quale non è piaciuto l’incontro tra Salvini e gli altri due leader sovranisti. Il Rinascimento europeo formulato è visto da Della Vedova come un fronte che va contro l’Europa. E sul ddl Zan:

Penso piuttosto che dovrebbe tornare in Italia e dare il via libera come Lega al voto della legge contro l’omofobia, invece che ritardarla o cancellarla nello stile di ungheresi e polacchi.