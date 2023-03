0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Ogni anno in occasione dei diversi Festival del Cinema o dei cosiddetti upfront televisivi ci domandiamo quali saranno i protagonisti del piccolo e grande schermo che ci terranno compagnia, emozioneranno e che soprattutto cattureranno la nostra attenzione dal quel giorno ai mesi a venire.

Ebbene, ad appena 3 mesi dall’inizio del 2023, noi possiamo affermare con assoluta certezza che il volto di punta di quest’anno non può che essere l’attore e ballerino Samuele Segreto, noto al grande pubblico come uno dei concorrenti della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, attualmente in onda su Canale 5.

Ma non finisce qui perché Samu, così viene soprannominato dai suoi fan, a partire dal 23 marzo 2023 è approdato anche al cinema nel ruolo di Gianni, un ragazzo omosessuale che dopo un incidente si innamora di un suo coetaneo e trova la morte proprio per via di una storia d’amore definita “sbagliata”, nel primo film da regista di Giuseppe Fiorello, Stranizza d’amuri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Segreto (@samusegreto)

Samuele Segreto: talento, passione e tenacia in tv come al cinema

Talento, passione, carisma e parecchio studio sono tutto ciò che gli ha permesso di raggiungere livelli straordinari sia nel ballo che nella recitazione, portandolo per l’appunto a diventare uno dei protagonisti indiscussi del 2023, amato da grandi e piccini e fonte d’ispirazione sia per chi come lui vorrebbe approdare nella Scuola del talento più famosa d’Italia sia per chi sogna di calcare i set cinematografici.

Insomma, un talento a tutto tondo che non ha paura di mostrarsi per quello che è anche nei momenti di difficoltà: che sia di fronte ad una coreografia di classico e ad una scena che non viene come il regista vorrebbe, Samu con tenacia è sempre pronto a dare il meglio di sé e soprattutto a non abbattersi mai.

Lo ha dimostrato più volte ad Amici 22 dove spesso è stato attaccato dalla Maestra Celentano e dove nonostante tutto è riuscito a conquistare un posto al Serale e conquistando puntata dopo puntata giudizi per lo più positivi da parte della giuria composta dal talento della danza Giuseppe Giofrè, il paroliere Cristiano Malgioglio e l’interprete Michele Bravi.

Ad oggi non gli resta che continuare a coltivare i suoi sogni, con passione e talento, ambendo sempre al meglio di ciò che può dare! In bocca al lupo Samuele Segreto per il tuo futuro!

© Riproduzione Riservata