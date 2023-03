Amici 22, svelati i nuovi giudici del Serale: è record di presenze LGBTQ+

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono i nuovi giudici del Serale di Amici 22 che sostituiranno il ballerino e conduttore Stefano De Martino, il severissimo Emanuele Filiberto Di Savoia e il cantautore Stash dei The Kolors nel durissimo compito di commentare e giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Una rivoluzione inaspettata per il pubblico del talent show di Canale 5 che per la prima volta potrà vedere in azione tre personalità di spicco della comunità LGBTQ+ italiana e che dunque potrà contare su nuovi colori e nuove forme di linguaggio all’insegna dell’inclusività e della libertà d’espressione.

Tre protagonisti indiscussi del canto e della danza che aiuteranno gli allievi della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi a dare il loro meglio in ogni esibizione, puntando alla crescita personale piuttosto che alla ricerca effimera del successo.

D’altronde a giudicarli ci saranno il paroliere e conduttore Cristiano Malgioglio, tornato in auge grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, noto al grande pubblico tra le altre cose per aver scritto alcune della canzoni più iconiche del panorama musicale italiano come Ancora ancora ancora portata al successo da Mina.

“In oltre 50 anni di carriera ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana. Cantautore ecclettico, ironico originale. Giudice del Serale è Cristiano Malgioglio, talento provocatorioche ha combattuto gli stereotipi affermandosi come artista libero“.

“Autore di brani iconici tra cui Ancora, ancora, ancora di Mina, Testarda io di Iva Zanicchi e Forte forte forte di Raffaella Carrà“, le parole con cui il profilo Instagram ufficiale ha annunciato la partecipazione in qualità di giudice di Cristiano Malgioglio.

A giudicare le esibizioni di ballo, invece, troveremo Giuseppe Giofrè, vincitore della categoria danza di Amici di Maria De Filippi nel 2012 – per intenderci l’edizione che ha visto emergere talenti come Alessandra Amoroso e Valerio Scanu – che negli anni ha avuto di approdare all’estero e di esibirsi al fianco di pop star come Jennifer Lopez e Taylor Swift, incantando tutto il mondo con la sua bravura e professionalità.

“È un orgoglio della scuola di Amici. Voluto da grandissimi star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears […]. Magnetico. Sensuale. Unico“, così la scuola del talento di Canale 5 ha dato il benvenuto in qualità di giudice del Serale all’ex allievo Giuseppe Giofrè.

Infine, il giudice forse più severo nel campo del canto sarà il cantautore e attore Michele Bravi che divenuto noto al grande pubblico nel 2013 per aver vinto la settima edizione di X Factor da quel momento ha calcato alcuni dei palchi più prestigiosi del nostro bel Paese, diventando uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano da tutte le generazioni.

“È uno dei cantautori più apprezzati della sua generazione. Poetico, raffinato, intensivo, in continua evoluzione. Giudice del Serale è Michele Bravi“, l’annuncio per l’arrivo in giuria del cantautore.

Insomma, il Serale di Amici di Maria De Filippi promette di regalarci fortissime emozioni tra emozioni e divertimento, magari con il coinvolgimento di star internazionali per le esibizioni in compagnia degli allievi. Non ci resta che attendere sabato 18 marzo, data in cui è fissato l’inizio della fase finale del talent show di Canale 5!

