Nastri d’Argento 2023, i vincitori. Premiati anche Stranizza d’Amuri e L’Immensità

Trionfa ancora una volta Marco Bellocchio, dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai Nastri d’Argento 2023. Il monumentale regista ha bissato grazie a Rapito, premiato ai Nastri d’Argento come miglior film, per la migliore regia, per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, la sceneggiatura ancora di Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, l’attore non protagonista Paolo Pierobon e il montaggio di Francesca Calvelli e Stefano Mariotti.

Premi ieri sera assegnati dai Giornalisti Cinematografici al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, i Nastri d’Argento hanno visto trionfare anche Giuseppe Fiorello, vittorioso per il miglior esordio con Stranizza d’amuri, premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti Samuel Segreto e Gabriele Pizzurro, che hanno letteralmente conquistato non solo la critica ma anche il pubblico.

Dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 in provincia di Catania, Stranizza d’amuri è ambientato nella Sicilia del 1982. Mentre le televisioni trasmettono i mondiali di calcio e gli italiani sperano nella coppa del mondo, due adolescenti sognano di vivere il loro amore senza paura. Un amore puro e sincero che non riuscirà a sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. Il loro amore non sarà compreso nemmeno dalle rispettive famiglie, generando così un conflitto interno forte e doloroso.

Sydney Sibilia ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore commedia Mixed by Erry, premiata anche per la produzione Grøenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, la scenografia di Tonino Zera e la casting director Francesca Borromeo. Nastri d’Argento per Alessandro Borghi e Luca Marinelli come migliori attori protagonisti per Le otto montagne, a Barbora Bobulova come migliore attrice non protagonista per Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, a Pilar Fogliati come migliore attrice di commedia (che riceve anche il Premio Wella Professionals per l’immagine) per Romantiche di cui è anche regista e Antonio Albanese come miglior attore di commedia per Grazie ragazzi di Riccardo Milani.

Nastro di peso anche per Emanuele Crialese, che ha raccontato la propria storia di transizione in l’Immensità, tornato a casa con il premio per il miglior soggetto. Il Nastro d’Argento 2023 come Migliore Canzone Originale è invece andato a Caro Amore Lontanissimo, musica di Sergio Endrigo, testi di Riccardo Sinigallia, interpretata da Marco Mengoni per Il Colibrì.

A seguire tutti i vincitori.

NASTRO DELL’ANNO

LA STRANEZZA di Roberto ANDÒ

MIGLIOR FILM

Rapito di Marco BELLOCCHIO

MIGLIORE REGIA

Marco BELLOCCHIO – Rapito

MIGLIOR ESORDIO

Stranizza d’amuri – Giuseppe FIORELLO

MIGLIORE COMMEDIA

Mixed by Erry – Sydney SIBILIA

SOGGETTO

L’immensità – Emanuele CRIALESE

SCENEGGIATURA

Rapito – Marco BELLOCCHIO, Susanna NICCHIARELLI in collaborazione con Edoardo ALBINATI, Daniela CESELLI

ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara RONCHI – Rapito

ATTORE PROTAGONISTA

Alessandro BORGHI, Luca MARINELLI – Le otto montagne

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Barbora BOBULOVA – Il sol dell’avvenire

ATTORE NON PROTAGONISTA

Paolo PIEROBON – Rapito

ATTRICE COMMEDIA

Pilar FOGLIATI – Romantiche

ATTORE COMMEDIA

Antonio ALBANESE – Grazie ragazzi

FOTOGRAFIA

Michele D’ATTANASIO – L’ombra di Caravaggio, Ti mangio il cuore

SCENOGRAFIA

Tonino ZERA – L’ombra di Caravaggio, Mixed by Erry

COSTUMI

Carlo POGGIOLI – L’ombra di Caravaggio

MONTAGGIO

Francesca CALVELLI, Stefano MARIOTTI – Rapito

SONORO

Le otto montagne – Alessandro PALMERINI

CASTING DIRECTOR

Francesca BORROMEO – Mixed by Erry

COLONNA SONORA

COLAPESCE e DIMARTINO – La primavera della mia vita

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

CARO AMORE LONTANISSIMO – Il colibrì

PREMI SPECIALI

NASTRO d’ARGENTO ALLA CARRIERA

Giovanna RALLI

NASTRO d’ARGENTO SPECIALE

Michele PLACIDO per L’Ombra di Caravaggio e Orlando

NASTRO d’ARGENTO EUROPEO

Valeria BRUNI TEDESCHI per Forever Young – Les Amandiers

Il ‘CAMEO DELL’ANNO’

Giovanni VERONESI La divina commedia

PREMI SPECIALI

per i giovani

‘GUGLIELMO BIRAGHI’

Leonardo MALTESE per Il signore delle formiche, Rapito e Valentina ROMANI per Il sol dell’avvenire

‘GRAZIELLA BONACCHI’

Samuel SEGRETO e Gabriele PIZZURRO per Stranizza d’amuri

NASTRI/FONDAZIONE NOBIS

Greta GASBARRI per Mia e Massimiliano CAIAZZO per Piano piano

NASTRI/NUOVO IMAIE

Lidia VITALE

PREMIO/HAMILTON Behind the camera

COLAPESCE e DIMARTINO

NASTRI/PERSOL ‘Personaggio dell’anno’

Giacomo GIANNIOTTI

PREMIO/WELLA PROFESSIONALS per l’immagine

Pilar FOGLIATI

Penne d’Argento Campo Marzio per gli sceneggiatori del miglior film

