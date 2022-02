Sanremo 2022, seconda serata con 2 classifiche, ecco scaletta cantanti

3 minuti di lettura

Alla conferenza stampa di oggi 2 Febbraio Amadeus appare sollevato, quasi felice. Certamente più rilassato di ieri. I dati di ascolto tv sono andati bene, trionfali quelli digitali. Presente, insieme al Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Elena Capparelli direttrice di RaiPlay e Claudio Fasulo vicedirettore Rai1, anche la co-conduttrice di stasera Lorena Cesarini, nota per un ruolo minore nella serie tv Suburra.

Alla domanda su come mai Ornella Muti sia stata così poco presente durante lo show della prima serata e se per Lorena Cesarini ci sarà un po’ più di spazio per non essere trattata da valletta (così la collega giornalista ha posto la legittima domanda), Amadeus è parso leggermente piccato e ha preso le distanze dall’uso del termine valletta . “Io invito le signore sul palco a sentirsi libere di fare ciò che desiderano – ha detto Amadeus – non hanno obbligo di essere sempre presenti accanto a me, chiedo loro di dirmi cosa vorrebbero fare sul palco, perché la co-conduzione non significa stare sempre insieme e fare le stesse cose. Per esempio Lorena – ha continuato Amadeus rivolgendosi a Cesarini – Lorena può desiderare fare una o più cose, la cosa più importante è la libertà”.

Lorena Cesarini è parsa piuttosto onorata e preoccupata di non deludere Amadeus durante la conferenza “È merito di Ama se sono qui – ha detto Lorena – lui ha fatto scelte nuove e coraggiose, ha portato freschezza a Sanremo e credo che anche portare me sia una scelta in quella direzione”.

La polemica su Achille Lauro attaccato dalla Chiesa per aver oltraggiato il battesimo, ha visto Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta argomentare risposte a difesa delle proprie scelte artistiche. Qui Gay.it ha fatto un approfondimento che vi invito a leggere >

Si è parlato di Eurovision 2022. Quesra sera è stato confermato che ci saranno novità rivelate sul palco dell’Ariston. Come anticipato da Gay.it ci sarà l’annuncio – non confermato ad ora dalla Rai – di Mika come co-conduttore di EuroFestival 2022 insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Qui di seguito la sequenza di uscita dei cantanti di questa sera.

Sanremo 2022 – Seconda serata: sequenza dei cantanti in gara al Teatro Ariston

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi- Tuo padre, mia madre, Lucia

Le vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiaga Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka7even – Perfetta così

High Snob e Hu – Abbi cura di te

Questa sera saranno rilasciate due classifiche. La prima sarà la classifica parziale degli artisti della serata. Questa classifica sarà poi unita a quella di ieri sera ( qui i voti che Gay.it ha dato ieri sera alla votazione della stampa ) per generare la prima classifica totale (ad ora ottenuta con i soli voti della stampa).

Circa il successo sui dati di ascolto della prima serata 1 Febbraio, Stefano Coletta direttore di Rai 1 ha insistito sul profilo qualitativo. I laureati sono la fetta con più alta penetrazione, il 60,6% di essi ha guardato Sanremo ieri sera, rispetto a circa il 50% di chi ha titolo di studio di licenza elementare.

“Amadeus riesce a mettere insieme pubblici diversi, a rassicurarli e insieme intrattenerli – ha detto Coletta – le persone grazie ad Amadeus sanno di poter contare sui sentimenti di cui hanno bisogno”.

A proposito del lutto di Monica Vitti , Amadeus ha detto che questa sera Sanremo certamente renderà un omaggio (la notizia della scomparsa è arrivata a conferenza stampa iniziata).

Sul bacio orchestrato da Fiorello che ha visto protagonisti lo stesso Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, proprio quest’ultimo si sofferma sulla gag e spiega “Non sapevo che avrei baciato Amadeus, per onestà devo ammettere che qualcuno mi aveva avvisato che Fiorello mi avrebbe in qualche modo coinvolto sul palco. Dentro di me pensavo mi facesse cantare – ha raccontato Coletta – perché è noto che sono appassionato di karaoke, poi però, quando ha citato un precedente direttore di Rai 1 (Fiorello ha spiegato che la gag del bacio era la riedizione del bacio di Sanremo 2004 tra Fiorello stesso e l’allora direttore Del Noce, ndr), ho iniziato a tremare, anche perché sono una persona sobria, se avessi saputo che avrei baciato Amadeus davanti a dieci milioni di spettatori non mi sarei alzato dalla sedia” ha concluso Coletta.

Amadeus invece ha confermato che “il direttore bacia bene”.

