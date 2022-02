Sanremo 2022, Mika al Festival per ufficializzare la conduzione dell’Eurovision 2022 con Pausini e Cattelan

< 1 minuto di lettura

Rosanna Cacio, inviata de La Vita In Diretta, ha divulgato la notizia più succosa della vigilia di Sanremo 2022. A poche ore dalla diretta la giornalista Rai ha infatti incrociato Mika al box tamponi del Festival, appuntamento fisso per poter partecipare alla kermesse (se negativi al Covid-19). Questo vuol dire che il cantante condurrà l’Eurovision 2022 di Torino insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, come anticipato le scorse settimane. L’annuncio verrà dato domani direttamente dal palco dell’Ariston.

Mika, Pausini e Cattelan saranno poi i protagonisti di uno shooting fotografico al Casinò di Sanremo, questa sera, per le foto promozionali dell’Eurovision 2022. Una notizia che noi di Gay.it possiamo dare per sicura. Fuori dai giochi Tiziano Ferro, che a inizio 2022 era stato indicato come possibile conduttore.

Nel frattempo la Rai ha svelato anche il logo ufficiale con annesso slogan dell’Eurovision di Torino, che andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico, ovvero “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty“. La kermesse canora non sbarcava in Italia dal lontano 1991, quando arrivò a Roma dopo il trionfo di Toto Cutugno. 30 anni dopo sono stati i Maneskin a riportare l’Italia sul tetto musicale d’Europa.

In rappresentanza del Bel Paese troveremo il vincitore del Festival di Sanremo, con Blanco e Mahmood (QUI le nostre pagelle ai 25 brani da noi ascoltati in anteprima) favoriti su tutti.

© Riproduzione Riservata