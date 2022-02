Addio Monica Vitti

3 minuti di lettura

É morta, all’età di novant’anni, Monica Vitti.

Da tempo affetta dal morbo di Parkinson, l’attrice era assente dalle scene dal 2001, quando fu premiata al Quirinale per i David di Donatello.

A comunicarlo è Walter Veltroni sui social: “Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, e rimpianto”.

All’anagrafe si chiamava Maria Luisa Ceciarelli, ma su consiglio del maestro Silvio D’Amico, decise di cambiarlo in Monica Vitti (Vitti come la madre Vittiglia, e Monica perché l’aveva letto in un libro e le piaceva).



Nata a Roma il 3 Novembre del 1931, era l’icona del cinema italiano: ha lavorato con i più grandi nomi del grande schermo, dalla “tetralogia dell’incomunicabilità”(L’avventura, L’Eclisse, La Notte) di Michelangelo Antonioni ai grandi classici della commedia italiana con Ettore Scola, Monicelli, e affiancata da attori come Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, e Vittorio Gassman.

Nell’arco della sua carriera si perde il conto dei riconoscimenti che ricevuto: 5 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento, 12 Golden Globes, un Ciak d’Oro alla carriera, un Leone d’Oro alla carriera, un’Orso d’Argento, una Concha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA.

Lei era Claudia che si perde tra le rocce delle Isole Eolie, contemplando il nulla esistenziale.

Adelaide che vende i fiori al Parco del Verano, contesa tra Mastroianni e Giannini.

Giuliana a cui “fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca”.

Era “la ragazza con la pistola” che arrivava fino a Londra per farla pagare all’uomo che l’aveva disonorata.

Era mille donne diverse, che ridevano e piangevano in equa misura, con il magnetismo di chi non può distinguere mestiere e vita, ma ne fa un tutt’uno. “Non è un lavoro che non fa parte della mia vita” diceva: “Ogni cosa che io vivo è una cosa che utilizzo, è tutto mescolato.”

Dicevano si fosse ritirata in una clinica in svizzera, ma il suo compagno Roberto Russo, racconta che è sempre stata nella sua casa a Roma. Insieme a lui dialogava con gli occhi, che nella sua carriera hanno sempre saputo comunicare l’indicibile.



Monica, come i suoi personaggi, celebrava il bello del dolce-amaro, l’incertezza dell’esistenza, il saper stare da sole.

Una diva che riusciva non prendersi sul serio e non reclamava di sapere tutto, in grado di accompagnarci nella sua complessità con garbo e autoironia, dentro e fuori lo schermo.

“Che cos’è una persona? E chi lo sa.” rispondeva: “Se l’avete trovato voi poi me lo raccontate. Mi mandate un biglietto a casa e mi dite: sai Monica tu sei fatta così. Poi magari non lo leggo nemmeno perché non lo voglio mica sapere come sono fatta.”

© Riproduzione Riservata