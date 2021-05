SePassaIlDDLZan, l’hashtag vola in tendenza su Twitter: ecco i cinguettii più simpatici

< 1 minuto di lettura

Che succede se un hashtag lanciato su Twitter dai più critici oppositori al DDL Zan arriva in tendenza? Che i sostenitori dello stesso disegno di legge ne stravolgono il significato, cancellando dalla sezione dei tweet più popolari le paure ingiustificate dei conservatori e riempendola di messaggi ironici e sarcastici. Nelle scorse ore sul social network ha spiccato il volo #sepassailddlzan, nata come campagna di terrore per l’eventuale approvazione della legge contro l’omotransfobia, ormai pretesto per descrivere in maniera satirica un mondo a tinte rainbow.

C’è chi si augura che dopo il passaggio della legge gli inni nazionali possano diventare Ragazza di periferia di Anna Tatangelo o YMCA dei Village People (dopo che è stata usata in un servizio del programma di Rai 2 Anni 20 per discutere del DDL, c’è da aspettarsi di tutto). C’è chi vorrebbe la sostituzione dei calendari zozzi nelle officine dei meccanici con aforismi di Alda Merini, ma non manca chi si spinge allo scambio dei tradizionali bue e ad asinello del presepe con due unicorni.

Mentre la destra si impegna nel ritardare l’approvazione della legge, sui social si attende fiduciosi il passo avanti verso la civiltà a suon di battute e meme, che non tutti gli utenti del social comprendono come replica della protesta, prendendo troppo sul serio i messaggi virali. In fondo, però, non ci resta che ridere, con troppo amaro ancora in bocca. Però #SePassaIlDDLZan, caramelle e marshmellow per tutti. Promesso.

#sepassailddlzan l’inno nazionale verrà sostituito da “ragazza di periferia” di Anna Tatangelo — cultura del cancello (@cmqpiena) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan gli eterosessuali saranno obbligati ad avere un minimo di 3 rapporti sessuali gay al mese.

Il partner sarà scelto dai Navigator. — Il Duca (@duca86) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan potrò finalmente raggiungere l'indipendenza idrica. Non pagherò un solo euro di bolletta per l'acqua perché per mesi potrò bere, cucinare, lavarmi e pulire casa con le lacrime degli omofobi e dei destrorsi — Limbo walker (@areUsureIexist) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan Elisabetta Canalis dovrà fare pace con Maddalena Corvaglia. Potrei andare avanti per ore. — Natalia (@nataliamenconi) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan gli uomini saranno obbligati a spinzettarsi le sopracciglia ad ali di gabbia… no aspè ❤ — Porella Cuccarini 🌈 La Grande Parodiah (@PorellaOfficial) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan a fine messa l’Amen finale sarà sostituito dal “no Maria io esco”. pic.twitter.com/NQQQ16O09v — Vincenzo Caruso (@thebluesideofvi) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan Raffaella Carra salirà al Quirinale per due mandati. E sarà bellissimo — maria laura rodotà (@marilur1) 19 maggio 2021

#sepassailddlzan vedremo queste scene sui campi di calcio pic.twitter.com/jKrMNCUh8C — VCF & Juve & LAL Sadness (@memelencia) 19 maggio 2021