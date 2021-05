Anni 20, servizio folle Rai sul DDL Zan tra fake news e la musica dei Village People – VIDEO

2 minuti di lettura

Anni 20, su Rai2, è uno dei flop più roboanti di stagione. In prima serata si assesta sotto il 2% di share. Ieri sera ha ‘calamitato’ 453.000 telespettatori, con uno share dell’1,91 %. Numeri imbarazzanti per un programma imbarazzante, inaccettabile per la tv di Stato. Abbiamo già dato conto della sfuriata di Anna Paola Concia, che si è detta “schifata di questa trasmissione”.

Quanto andato in onda ieri sera, in prima serata, è infatti indifendibile. Anni 20 ha presentato il DDL Zan con un servizio accompagnato dalle note di YMCA dei Village People, come se si stesse parlando della calura estiva e delle ore calde da evitare se si è troppo anziani e non di violenze nei confronti di disabili, donne e persone LGBT. Direttamente da Roma, l’inviato Salvatore Dama ha posto domande del tutto gratuite ai passanti, chiedendo loro commenti sul DDL Zan.

Ad un ragazzo che si è detto favorevole alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, l’inviato ha così risposto: “C’è però un problema di libertà di espressione, la difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita, lo sa? Lo sa che il DDL Zan apre alla possibilità dell’educazione gender nelle scuole? La legge prevede iniziative educative nelle scuole, si parlerà anche di temi come l’utero in affitto, è d’accordo? La difesa della famiglia tradizionale può essere considerata una discriminazione?”.

Domande faziose, menzognere, che nulla hanno a che vedere con il DDL Zan già approvato alla Camera, ieri gettate in pasto ai telespettatori Rai. Servizi da Vigilanza Rai nei confronti di una trasmissione ai più sconosciuta, ancora in onda per non si sa quale motivo e perfettamente inquadrata dall’ex deputata Anna Paola Concia nel suo sfogo ormai diventato virale. A seguire un altro incredibile esempio di serata, con un servizio anti UE a dir poco discutibile.