She-Hulk, il personaggio interpretato da Ginger Gonzaga è dichiaratamente queer

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Da poco meno di un mese è arrivata su Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, serie Marvel che segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) – avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani – mentre cerca di affrontare la complessa vita da trentenne single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. Composta da nove episodi, la serie comedy riunisce alcuni veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong.

Il cast comprende anche Jameela Jamil, Josh Segarra, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry e Ginger Gonzaga, 39enne che ha appena confermato la fluidità del proprio personaggio.

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7), con Jessica Gao sceneggiatrice, la serie vede Gonzaga negli abiti di Jen Nikki Ramos, miglior amica di Jennifer Walters che nel corso del 4° episodio definisce la “vita etero” semplicemente “triste”. In tanti si sono domandati se fosse un coming out da parte di Nikki, con Gonzaga che ha ora confermato a TvLine il suo essere queer.

“Vorrei che avesse più spazio. Nikki è decisamente queer, è libera, può amare chiunque. Inizialmente pensavo che fosse bisessuale, perché stavo quasi proiettando me stessa in questo personaggio”. “Ma in verità penso che Nikki possa stare con chiunque, e uscire con chiunque, il che è divertente. Può stare con i cattivi e all’improvviso convincerli a mettersi dalla sua parte. Può affascinare chiunque in ogni situazione. Non ci sono regole per Nikki, e tutto questo crea un bel equilibrio con Jen Walters”.

Gonzaga ha inoltre espresso le proprie speranze per il futuro di Nikki in ambito sentimentale.

“Ha una cotta segreta per Mallory (Renée Elise Goldsberry)”. “Nikki non ha problemi con gli appuntamenti, quindi stiamo cercando di concentrarci su ciò che deve accadere, che è convincere Jen ad amare se stessa in entrambe le forme e finalmente andare incontro ad appuntamenti decenti”.

She-Hulk: Attorney at Law è attualmente in onda su Disney+.

© Riproduzione Riservata