She-Hulk, arriva la serie e Tatiana Maslany si schiera con la comunità trans*

L’universo Marvel continua inesorabilmente ad espandersi, sia sul grande che sul piccolo schermo, e il nuovo lancio dell’immenso MCU è nientemeno che She-Hulk. La versione femminile del supereroe interpretato nei film da Mark Ruffalo e che per ora è apparso solamente nei fumetti ha finalmente ottenuto la sua serie tv stand-alone, in uscita il 17 agosto in streaming su Disney+.

She-Hulk: Attorney at Law, questo il titolo, vede protagonista Tatiana Maslany (già star di Orphan Black) nei panni dell’eroina che, al pari di Bruce Banner, suo cugino, si trasforma in un gigante verde dalla forza sovrumana. Nel tempo libero si diletta ad essere un’avvocatessa specializzata nei casi che vedono coinvolti proprio i superumani.

La serie ha avuto una lavorazione molto lunga, annunciata ufficialmente nel 2019 quando la Marvel ha iniziato a sviluppare progetti anche sui suoi personaggi secondari, e promette già di essere un’esplosione di girl-power. Non solo, infatti, She-Hulk ne è la protagonista, ma anche il nemico contro cui deve combattere, Titania, è un personaggio femminile, interpretato da Jameela Jamil.

Proprio in un’intervista in vista del lancio della serie, Jameela ha raccontato dell’atmosfera femminista che si respira nella serie, oltre a raccontare un divertente, anche se poco felice per lei, aneddoto durante le riprese dei suoi stunt. Non volendo ricorrere alla CGI, l’attrice ha deciso di interpretare personalmente la maggior parte delle sue scene d’azione, arrivando persino a lesionare un muscolo del suo posteriore.

«Questo personaggio incarna l’antitesi di tutto ciò che rappresento, e tutte queste cose contro le quali combatto posso interpretarle e incarnarle in lei», ha raccontato parlando di Titania.

Tatiana Maslany è sicuramente l’attrice su cui ricadono le aspettative più alte. Proprio come era successo per la Supergirl di Melissa Benoist, anche She-Hulk deve fare i conti con l’ombra proiettata da Hulk, dovendosi conquistare una certa indipendenza dal suo omonimo maschile. Soprattutto quando anche lui presenzierà nella serie: Mark Ruffalo sarà infatti un personaggio ricorrente, così come i fan più nostalgici potranno rivedere anche Daredevil, interpretato da Charlie Cox.

L’attrice, da sempre vicina alle lotte della comunità LGBTQ+, è già un’icona dopo aver interpretato il personaggio queer di Cosima in Orphan Black. Ma recentemente i fan l’hanno lodata sui social per aver mostrato il suo supporto alla comunità transgender: in un video promozionale diffuso da Disney+, Tatiana indossa un top con la scritta “Support Trans Futures”.

La cosa non è per niente scontata: è nota la tendenza dell’azienda di non esporsi troppo per quanto riguarda posizioni politiche. Così come recentemente proprio la casa madre, Marvel, è stata coinvolta in polemiche per non essersi schierata contro la legge “Don’t Say Gay” vista anche la sua tendenza, in passato, a finanziare politici conservatori che hanno contribuito a farla passare.

A riguardo, l’attrice ha dichiarato: «Sono consapevole della portata di immagini del genere e sono consapevole del fatto che in Florida sono stati approvati progetti di legge a cui la Disney è stata collegata in termini di fornitura di denaro a [politici che hanno approvato] progetti di legge anti-LGBTQ»

«So quanto poco mi costa fare una cosa del genere. Sono incredibilmente privilegiato e sono molto fortunato ad avere la piattaforma che ho. E sono molto favorevole alle persone che stanno combattendo sul campo per i diritti LGBTQ»

She-Hulk: Attorney at Law si preannuncia essere una ventata d’aria fresca anche nell’universo Marvel, almeno per quanto riguarda quote rosa e una supereroina femminile che finalmente può avere un palcoscenico tutto suo. Sulla qualità della storia che hanno pensato per lei, non rimane che guardare i 9 episodi che ci attendono.

