Siria LGBT: torture all’ordine del giorno – lo scioccante resoconto

La Siria LGBT è un sogno irrealizzabile. Non è un mistero che in Siria le persone gay non possano sperare in una vita serena. Ma il nuovo rapporto di Human Rights Watch ha evidenziato che il dramma è peggiore di quanto si possa immaginare. Gli “atti omosessuali” in Siria sono vietati perché considerati contro natura. Prevedono fino a 3 anni di carcere. Oltre a questo, quando la Polizia arresta una persona “per omosessualità”, questa avrà la vita segnata: sarà oggetto di odio e discriminazione, tanto dalla società quanto dalla famiglia stessa, che per lo più si rifiuta di riconoscerlo.

Il rapporto racconta in 77 pagine le violenze che le persone LGBT devono affrontare. Da una parte c’è l’ISIS, che come si sa non ci pensa due volte a “punire” gli omosessuali, gettandoli poi dai palazzi e finendoli tramite lapidazione. Dall’altra c’è anche la Polizia, che dopo gli arresti non manca di seviziarli. Ed è questo che evidenzia il rapporto di Human Right Watch: torture e umiliazioni da parte di sadici che godono nel vedere soffrire una persona.

Le vittime vengono mutilate. Vengono costrette a rimanere completamente nude e stuprate con un bastone. C’è poi l’elettro-shock e pestaggi brutali, fino ad arrivare alla combustione dei genitali. Tutto questo, è avvenuto all’interno delle carceri statali della Siria.