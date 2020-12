Sit-in sotto Palazzo Lombardia, Milano Check Point chiede incontro con la Regione dopo il no agli aiuti

Sabato 12 dicembre alle ore 15 si terrà un presidio sotto Palazzo Lombardia, organizzato da Milano Check Point in seguito al rifiuto dell’Assessore Giulio Gallera di aiutare l’associazione che offre servizi gratuiti a cittadine e cittadini lombardi, quali test HIV e sifilide.

Questa decisione, presa il 1° dicembre, Giornata mondiale per la lotta ad HIV e AIDS, collide con la presa di posizione del Consiglio Regionale lombardo, che in data 15 febbraio 2019 approvava all’unanimità una mozione che chiedeva il finanziamento per centri dedicati alle Infezioni Sessualmente Trasmissibili e HIV: i “check point”, per l’appunto.

«Ad oggi la risposta della cittadinanza è straordinaria, con quasi 3000 accessi per i test di screening, di cui 1000 utenti unici solo quest’anno. L ’utenza è composta soprattutto da giovani e giovanissimi, provenienti da Milano e dalle altre province lombarde, e dal punto di vista epidemiologico, fare delle diagnosi di HIV, sifilide o altre infezioni sessualmente trasmissibili, vuol dire creare percorsi di cura per il singolo e benefici per la collettività. È sempre più complicato recarsi presso le strutture sanitarie e i centri MTS, esautorate dall’emergenza Covid, ma il Milano Check Point rimane aperto, e con i suoi volontari presidia lo screening per HIV» afferma Daniele Calzavara, Coordinatore dell’Associazione.