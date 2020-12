Regione Lombardia nega finanziamento a Milano Check Point, spazio per test gratuiti HIV e sportello PrEP

“Da Regione Lombardia uno schiaffo a una realtà che, attraverso personale volontario, fornisce un servizio essenziale“, afferma il Responsabile Diritti del PD Milano Metropolitana Michele Albiani. “L’assessore Gallera forse ignora il fatto che questo presidio sanitario ha consentito in un anno difficile come questo, in piena emergenza Covid, a 1000 persone di effettuare screening contro l’infezione da HIV, in un ambiente protetto e amichevole. La Lombardia è in cima alla classifica nazionale per numero di contagi e negare i finanziamenti vuol dire di fatto non riconoscere l’urgenza e l’importanza di effettuare prevenzione. Purtroppo questa giunta, come dimostra il totale fallimento dell’attuale gestione sanitaria, si dimostra anche sul fronte della lotta all’HIV incapace e inadeguata. La sussidiarietà passa anche da realtà come quella di Milano Check Point, e va aiutata”.

Da parte di Gallera, via social, un’immagine con Pirellone e presidente della regione Fontana in posa e un messaggio che appare stridente, visto quanto accaduto in aula: “Oggi è la Giornata Mondiale contro l’Aids. Da quando sono assessore al Welfare, ogni anno abbiamo organizzato momenti di formazione per i più giovani, campagne di sensibilizzazione, azioni volte a rafforzare la cura e la ricerca. In questa stagione il Covid ci impedisce di organizzare eventi pubblici, ma la guardia, l’attenzione e l’impegno devono rimanere sempre altissimi“.