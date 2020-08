SKAM Italia 5 si farà? È la domanda che tanti fan della serie si stanno ponendo ormai da tre mesi. Il 15 maggio scorso, infatti, sono stati pubblicati sul portale di streaming Netflix i dieci episodi della quarta stagione della fortunata serie. Consumata tutta di un fiato, in una sorta di binge-watching collettivo, la quarta stagione non ha saziato tutti gli appetiti degli spettatori. Centiaia di abbonati sognano ora di vedere avventure inedite. Dopo aver esplorato gli universi di Eva, Martino, Eleonora e Sana, il pubblico sembra già pronto a conoscere la vita dopo il diploma dei ragazzi romani.

Nelle ultime ore, l’hashtag #SkamItaliaSeason5 è volato in tendenza su Twitter grazie all’intervento della community, che ha condiviso il tweet con commenti e idee per il futuro. C’è chi sogna una stagione dedicata alla vita di Filippo, alla vita di coppia di Silvia e Luchino, chi si augura che l’hashtag arrivi fino alle orecchie di Ludovico Bessegato, produttore esecutivo della serie.

Ci sono due possibilità: o si fa la quinta stagione di Skam Italia, o si fa la quinta stagione di Skam Italia. A voi la scelta, signori.#skamitaliaseason5 — Daninseries (@Daninseries) 10 agosto 2020

#skamitaliaseason5 devo sapere se Eva e Gio stanno bene, se Martino è entrato a medicina, se Nicco ha imparato a fare la carbonara, se Elia e Filippo hanno messo il proiettore, se Silvia e Luchino hanno adottato un pinguino, se Fede sta bene, se Edo e Ele sono ancora in america — 𝐚𝐤𝐢𝐫𝐞,,⁴⁴ bimba di zio martu (@xsharethelovexx) 10 agosto 2020

SKAM Italia 5, prevista la nuova stagione? Parla Ludovico Bessegato

Intervistato da Fanpage lo scorso maggio, è stato lo stesso showrunner a rivelare che non spetta alla produzione italiana la decisione finale sulla realizzazione di una nuova stagione di SKAM:

Trattandosi di un format, fino alla quarta stagione la serie poteva essere quella. Dalla quarta in poi bisogna avere l’approvazione dei detentori del format. Non ci sono rotte stabilite, ovvero l’obbligo di fare un personaggio piuttosto che un altro. Però qualunque scelta va concordata.

In attesa di scoprire quale destino avranno le linee narrative degli studenti del liceo Kennedy, Netflix ha cercato di alleviare il dolore e la nostalgia del pubblico con un regalo speciale. Lo scorso giugno, infatti, è stata pubblicata sul profilo Twitter del portale una raccolta di fan-fiction scritte dagli spettatori, lette e interpretate dagli attori del cast. Una magra consolazione, mentre la versione tedesca della serie è già giunta alla quinta stagione (e in Francia è appena andata in onda la sesta).