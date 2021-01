SoloDueGeneri, su Twitter vola inspiegabilmente l’hashtag omotransfobico

2 minuti di lettura

Nel giorno in cui si celebra la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto e il dramma dei campi di concentramento e di sterminio, su Twitter scoppia la polemica sui generi. A farsi spazio tra le campagne dedicate alla commemorazione, infatti, l’hashtag #SoloDueGeneri. C’entrano gli stili musicali o le categorie di serie tv proposte da Netflix? Purtroppo no. La discussione tutta quanta incentrata sul gender in chiave sociale, affrontata da una triste e lunga serie di account mescolando postulati religiosi e pregiudizi.

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” l’arma dei polemici, che sventolando i versetti della Genesi hanno criticato ogni manifestazione dello spettro delle identità. Perché di identità si parla, di generi che sono costruzioni sociali, non determinate da caratteristiche biologiche. È la tradizionale distinzione, solo apparentemente radicata nella società, fra sesso e genere. Manifestazioni simili, in grado di scalare le tendenze della comunità italiana di Twitter, lasciano purtroppo pensare il contrario. Che poi, anche fosse stata usata la nomenclatura corretta, la natura discriminatoria del movimento non sarebbe venuta meno.

#SoloDueGeneri, scoppia la polemica su Twitter: arrivano le repliche

A contribuire alla diffusione dell’hashtag #SoloDueGeneri, tuttavia, anche i messaggi e i commenti di chi si è ferocemente scagliato contro i sostenitori del binarismo di genere. C’è chi sottolinea che gli unici due generi di cui valga la pena parlare in questi giorni siano quelli degli stili di governo del dimissionario premier Giuseppe Conte. Ma anche chi ribalta la questione e tira in ballo l’elettropop e la musica sarda, chi pensa che due generi possa averli avuti un padre con due figlie sposate, chi ricorda che nelle grammatiche latine e greche si trova anche il genere neutro.

Un ricco elenco di freddure e battute, più o meno sarcastiche, che hanno spento l’entusiasmo di chi ha visto in cima alle classifiche le proprie considerazioni retrograde e ingiustificabili, concepite e condivise fuori ogni tempo massimo.