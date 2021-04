Special 2, il trailer della seconda e ultima stagione

2 minuti di lettura

A meno di un mese dal suo sbarco su Netflix, ecco arrivare il primo trailer della seconda e ultima stagione di Special, che vedrà Ryan Hayes (interpretato da Ryan O’Connell), provare a rimettere la sua vita in sesto dopo l’esplosiva discussione con sua madre Karen (Jessica Hecht). Un conflitto, quello tra mamma e figlio, che si traduce in un caso di blocco dello scrittore per il povero Ryan, inevitabilmente in difficoltà con il suo boss Olivia (Marla Mindelle). Tutto cambia quando nella vita di Ryan subentra Tunner, istruttore di danza divertente e civettuolo che lo affascina, per quanto non del tutto disponibile. Ed è qui che Ryan inizia un viaggio alla scoperta di sé che creerà complicazioni inaspettate nella sua relazione con Tanner…

Prodotta da Jim Parsons (The Normal Heart, The Big Bang Theory), Special ha ricevuto il plauso universale nel momento in cui si è fatta conoscere con la sua prima stagione, strappando anche 3 nomination agli Emmy..

La serie comedy nasce dal libro di memorie del creatore e protagonista O’Connell, omosessuale dichiarato che vive con una lieve paralisi cerebrale. In seguito alla notizia della cancellazione di Special all’inizio del 2021, O’Connell ha voluto comunque ringraziare gli spettatori e Netflix, per “avermi permesso di realizzare esattamente lo spettacolo che volevo fare e per avermi concesso episodi da 30 minuti per finire la mia storia”. “Creare questo spettacolo è stato il momento clou della mia dannata vita“.

20 maggio, arriva Special 2.