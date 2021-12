Spider-Man, Marisa Tomei: “Volevo che Zia May stesse con una donna”

2 minuti di lettura

Come in una reazione a catena, il mondo dei supereroi sta aprendo sempre più velocemente le porte alla comunità LGBTQIA+. Abbiamo iniziato con la notizia di un nuovo Superman bisessuale nel DC Universe e con il primo personaggio queer dell’MCU, Phastos, in Eternals.

Negli ultimi mesi il numero di personaggi è aumentato. Nella serie targata Disney+ “Hawkeye“, Conrad è una mercenaria specializzata in esplosivi che è sposata con una donna. Loki sarà bisessuale nella serie a lui dedicata e nel prossimo film di Thor – Thor: Love and War – verrà esplorata la sessualità di Valkyrie.

Ora è il momento di Spider-Man e della sua trilogia Homecoming. Già in Far From Home era stato introdotto nel cast il primo attore transessuale della Marvel, Zach Barak, che interpretava uno degli amici di Peter Parker. E, in occasione dell’uscita dell’atteso No Way Home, Marisa Tomei ha rivelato in un’intervista come in fase di scrittura abbia pregato gli autori affinché l’iconica zia May avesse una fidanzata.

La nuova trilogia inizia proprio poco dopo la morte del marito, zio Ben, e May si ritrova così a vivere una vita da single e a provare a iniziare una nuova relazione. Nel secondo film inizia a uscire con Happy Hogan, ma l’attrice non sembra essere troppo felice del loro rapporto: «Sento davvero che il loro rapporto è più “off” che “on”. Penso che siano amici… ma sono bloccati insieme… Non c’è nessun altro con cui possono parlare di Peter Parker in questo momento, si piacciono abbastanza e hanno avuto la loro avventura, ma sono ancora freddi». L’idea dell’attrice era sicuramente più interessante, e avrebbe reso il suo personaggio ancora più iconico.

«Prima ancora che arrivasse l’idea di Happy, c’è stato un momento in cui ho pensato che May dovesse stare con una donna»

E non una donna qualunque. Marisa Tomei ha rivelato anche chi le sarebbe piaciuto che interpretasse la sua compagna: «Volevo moltissimo che Amy Pascal da Sony fosse la mia ragazza. Ero tipo: “Nessuno deve conoscere Amy, io sarò in una scena e lei sarà laggiù”… sarà come una cosa sottile».

Purtroppo, quando fece la sua proposta, nessuno degli autori se la sentì di assecondarla. Forse i tempi non erano ancora abbastanza maturi ma ora, quando i personaggi LGBTQIA+ del Marvel Cinematic Universe iniziano a popolare gli schermi, potrebbe essere un passo interessante. Magari zia May sarà veramente queer nei prossimi film di Spider-Man, già annunciati lo scorso mese e a breve in fase di lavorazione. Inutile dire che attendiamo con ansia quel momento.

