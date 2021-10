Superman è bisessuale, l’ufficialità DC Comics nel nuovo fumetto

2 minuti di lettura

Dopo mesi di speculazioni, l’ufficialità nel giorno del Coming Out Day: Superman è bisessuale! Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, ha esplicitato il proprio orientamento sessuale nel corso del nuovo fumetto DC Comics. “Ho sempre che tutti hanno bisogno di eroi e che tutti meritano di vedere sè stessi nei propri eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa idea“, ha dichiarato lo scrittore Tom Taylor in un comunicato stampa.

“Il simbolo di Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi nel supereroe più potente dei fumetti”.

In questa nuova serie, Jon Kent, come suo padre, si è innamorato di un giornalista, che è un lui. Kent perde infatti la testa per l’amico nonché giornalista Jay Nakamura. La coppia viene romanticamente coinvolta in un numero in cui a seguito di una scena in cui Superman esaurisce le proprie forze mentali e fisiche nel tentativo di salvare più persone possibili, al suo fianco, a prendersi cura di lui, c’è proprio Jay. “Sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom nella serie Superman: Son of Kal-El che mostra Jon Kent affrontare la sua complessa vita moderna, salvando anche il mondo dalle sue più grandi minacce“, ha dichiarato l’artista John Timms.

“Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms“, ha affermato Jim Lee, Chief Creative Officer ed editore DC. “Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in TV con Superman & Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente“.

Per La Verità, oggi in edicola, Superman si sarebbe piegato alla “kryptonite LGBT”, diventando bisessuale.

Questa incredibile notizia arriva dopo che la DC ha annunciato che Tim Drake, alias Robin, è bisessuale. Nell’ultimo numero di Batman: Urban Legends #6 – scritto da Meghan Fitzmartin, illustrato da Belén Ortega e supportato dal colorista Alejandro Sánchez – Drake parla della propria sessualità con il suo amico Bernard, da lui segretamente amato. “Volevo rendere omaggio al fatto che la sessualità è un viaggio“, ha detto Fitzmartin. “Per essere chiari, i suoi sentimenti per Stephanie sono stati/sono reali al 100%, così come i suoi sentimenti per Bernard. Tuttavia, Tim sta ancora cercando di capire sè stesso“. DC Comics sostiene da tempo la visibilità LGBTQ+. All’inizio di quest’anno è uscita una serie antologica intitolata DC Pride, che ha presentato storie incentrate sui suoi supereroi LGBTQ+.