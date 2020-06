SpongeBob è gay? Delirio social dopo il tweet Nickelodeon

Alzi la mano chi crede che SpongeBob SquarePants, mitica spugna gialla nata 21 anni or sono, sia omosessuale. Ebbene nel weekend Nickelodeon ha ulteriormente alimentato i rumor, pubblicando un tweet ad hoc per il Pride Month con 3 suoi personaggi all’interno. SpongeBob, per l’appunto, Schwoz Schwartz da Henry Danger e Korra da The Legend of Korra. Apriti cielo, perché su Twitter si è scatenato un putiferio.

Migliaia di tweet hanno travolto proprio la celebre spugna, anche perché gli altri due personaggi inclusi nel tweet appartengono dichiaratamente alla comunità LGBT: Schwartz è transgender, così come l’attore che lo interpreta, mentre Korra è bisessuale. E SpongeBob SquarePants?

Nel 2005 il suo creatore, Stephen Hillenburg, aveva specificato come SpongeBob fosse ‘asessuato‘. Ergo, appartiene pienamente alla nostra comunità, ma l’hastag #SpongeBobGay ha dilagato ovunque, mentre il tweet Nickelodeon ha superato i 100.000 retweet in poche ore e oltre 70.000 commenti. Fenomeno di una spugna.