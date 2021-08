Stevie Laine, figl* adottiv* di Eminem, fa coming out come genderfluid: “Crescere e cambiare, per sempre”

2 minuti di lettura

Stevie Laine, figli* adottiv* di 19 anni di Eminem nat* Whitney Scott Mathers, ha fatto coming out come genderfluid in un video su TikTok, che inizia con le parole “Guardami mentre mi sento più a mio agio” e che è già stato visualizzato migliaia di volte.

In questo video, che ripercorre attraverso una dozzina di foto il viaggio alla scoperta della sua identità di genere, Stevie chiede anche che ci si rivolga alla sua persona con “tutti i pronomi” (a proposito di pronomi inclusivi, ricordiamo che they/them NON si traducono in italiano con “loro” ed è per questo che nella lingua italiana si stanno trovando delle alternative come l’asterisco e lo schwa).

Stevie, che nel 2017 si era dichiarat* bisessuale su Instagram attraverso un post (poi cancellato), ha aggiunto “bi” oltre all’hashtag “genderfluid”, confermando ai suoi follower il proprio orientamento sessuale.

La storia di Stevie

Stevie non è figli* biologic* di Eminem, ma è nat* dalla ex moglie di Eminem (Kimberly Scott) durante la sua relazione con Eric Harterr. Quando Eminem si era riavvicinato all’ex moglie ed era sul punto di risposarsi, decise di adottare Stevie, oggi figli* a tutti gli effetti.

Stevie ha due sorelle: Hailie Jade Scott Mathers, unica figlia biologica di Eminem e Alaina Mathers, nipote del cantante (è figlia della sorella gemella dell’ex moglie) ed adottata nei primi anni del decennio 2000.

In questi anni Stevie è sempre rimast* fuori dai riflettori, anche se Eminem ha menzionato Stevie con il suo deadname Whitney nella traccia del 2010 “Going Through Changes”. Ad ogni modo Stevie e le sue sorelle sono presenti e piuttosto seguite sui social media.

La pagina TikTok di Stevie, dopo il coming out, è piena di messaggi di supporto da parte dei fan. In risposta a un commentatore che chiedeva perché Stevie avesse scelto quel nome, ha risposto: “Ho passato molto tempo a cercare di scegliere un nome con cui mi sentivo a mio agio e il primo nome con cui mi sentivo a mio agio è Stevie!”

Cosa ne penserà il padre a riguardo del coming out di Stevie?

Anche se Eminem ha sempre dichiarato che i suoi testi non devono mai essere presi sul serio, e che non ha nulla in contrario verso omosessuali e donne, l’associazione statunitense per i diritti degli omosessuali boicottò all’epoca dell’uscita di “The Marshall Mathers LP” i Grammy Awards per i suoi testi che contenevano frasi violenze e profondamente omofobe.

Anche nel recente album ‘Kamikaze’, il rapper di Detroit ha insultato un collega, usando il suo orientamento sessuale come fosse un problema ed usando l’epiteto denigratorio ed offensivo per eccellenza, “f***io”.

Cosa penserà secondo voi del coming out come genderfluid del* figli* Stevie?