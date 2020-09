Supernova, primo trailer del film con Stanley Tucci e Colin Firth innamorati – il video

Presentato in anteprima mondiale al San Sebastián International Film Festival, prima di sbarcare al Zurich Film Festival e al London Film Festival, Supernova di Harry Macqueen con protagonisti Stanley Tucci e Colin Firth, impegnati in un drama d’amore a tinte LGBT, si è finalmente concesso il suo primo trailer ufficiale.

Critiche entusiastiche per i due attori, qui negli abiti di Sam e Tusker, innamorati da vent’anni e in viaggio lungo l’Inghilterra a bordo del loro vecchio camper, in visita ad amici, familiari e luoghi del loro passato. Da quando a Tusker è stata diagnosticata la demenza senile, le loro vite sono cambiate. Hanno abbandonato i rispettivi lavori, tutto è rimasto in sospeso. Il loro tempo insieme è ora la cosa più importante che hanno. Mentre il viaggio procede, tuttavia, la visione che entrambi hanno del reciproco futuro è differente, così prende forma un inedito scontro. Emergono segreti e il loro amore viene messo a dura prova, come mai accaduto prima d’ora. Alla fine, dovranno cercare di capire osa significhi amarsi di fronte all’irreparabile malattia di Tusker.

Scritto e diretto da Harry Macqueen (Hinterland), con i pluripremiati produttori di 45 anni dietro le quinte, Supernova uscirà il 27 novembre prossimo nei cinema inglesi. Tutto tace sulla release italiana. Solo pochi giorni fa Tucci aveva rivelato di aver voluto Firth al suo fianco.