Svizzera, rinviato il voto sul matrimonio egualitario

Il Consiglio degli Stati svizzero ha nuovamente ritardato i lavori per legalizzare il matrimonio egualitario. Nel mese di giugno c’era stato un grande passo in avanti dopo un decennio d’attesa quando il Consiglio nazionale, la camera bassa del parlamento, ha approvato a grande maggioranza il matrimonio per persone dello stesso sesso.

Il disegno di legge è poi passato al Consiglio degli Stati, la camera alta. Ma questa settimana la Commissione giuridica ha deciso di rinviare il voto. Questo perché a loro dire c’è bisogno di ulteriori chiarimenti “sulla costituzionalità del disegno di legge”. Gli attivisti LGBT + svizzeri hanno già espresso tutto la loro contrarietà, per quanto ancora fiduciosi che la commissione finirà per sostenere la piena uguaglianza.

Le unioni civili esistono in Svizzera dal 2007, ma il matrimonio egualitario è il passo successivo che l’intera comunità attende da oltre 10 anni, andando a coprire quelle falle giuridiche che riguardano soprattutto le famiglie arcobaleno. Salome Zimmerman, presidente del comitato Matrimonio per tutti, ha dichiarato:

La Svizzera è abituata a lunghi processi politici, ma nel caso del matrimonio egualitario la pazienza delle persone colpite è particolarmente messa a dura prova. Questo nuovo rinvio aumenta l’incertezza giuridica per molte famiglie. È stato dimostrato che i bambini nelle famiglie arcobaleno crescono altrettanto felici.

Zimmermann ha poi affermato che la comunità LGBT + vorrebbe prendere parte alle discussioni in corso in Parlamento. Quando il disegno di legge sarà finalmente messo al voto nel Consiglio degli Stati, il risultato è tutt’altro che scontato, per quanto lo SVP, partito populista di destra, detenga solo sei dei 46 seggi presenti.