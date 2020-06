Taylor Schilling di Orange is the New Black fa coming out e presenta la fidanzata

Piper Chapman è lesbica/bisessuale non solo sul piccolo schermo, in Orange is the New Black, ma anche nella vita reale.

La 31enne Taylor Schilling ha infatti approfittato del Pride Month per fare coming out sui social, presentando al mondo la compagna, Emily Ritz. “Non potrei essere più orgogliosa di essere al tuo fianco. Buon Pride”, ha scritto proprio la Ritz nei confronti di Taylor, da sempre restia a parlare pubblicamente della propria vita privata.

Grazie all’iconico personaggio di Orange is the New Black, la Schilling ha ottenuto due nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Award, tra il 2014 e il 2015. Successivamente si è fatta vedere al cinema con film come The Overnight, Take Me, The Public, The Titan e The Prodigy – Il figlio del male.

Nelle sette stagioni di OITNB, ha vinto 3 SAG Awards come miglior cast. Ieri un’altra attrice ha fatto coming out su TikTok, ovvero Nikki Blonsky di Hairspray