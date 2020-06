Tel Aviv, tutte le coppie LGBT non sposate saranno registrate come unità familiari

Il Tel Aviv Pride Month si svolge ogni anno nel mese di giugno, con un’ondata di eventi gay-friendly che si svolgono in tutta la città. Il Pride di Tel Aviv è diventato il più grande e atteso di tutto il Medio Oriente, ma a causa del Coronavirus i quattro più grandi Pride di Israele – Haifa, Gerusalemme, Be’er Sheva e Tel Aviv-Yafo – hanno posticipato i rispettivi eventi, sperando di poterli recuperare a fine estate. Nell’attesa, il Pride di Tel Aviv sarà caratterizzato da celebrazioni virtuali, tant’è che l’intera città è segnata dalle bandiere arcobaleno.

E non è tutto. Il comune di Tel Aviv ha annunciato nella giornata di ieri che le coppie non sposate, comprese le coppie dello stesso sesso, saranno registrate come unità familiari, il che renderà più semplici i processi burocratici comunali, come ad esempio l’iscrizione dei bambini nelle scuole. Ron Huldai, sindaco di Tel Aviv-Yafo, ha così voluto celebrare il Pride Month: “Anche se quest’anno non potremo tenere la tradizionale sfilata dell’orgoglio, contrassegneremo il mese del Pride con eventi alternativi. Tel Aviv, che è già stata riconosciuta come la città più gay-friendly del mondo, continuerà ad essere una città faro – diffondendo i valori di libertà, tolleranza e democrazia nel mondo”.