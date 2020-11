The Christmas Setup, primo trailer per la rom-com gay di Natale trainata da Fran Drescher

Dopo aver visto i primi trailer di The Christmas House, storica rom-com gay Hallmark, Dashing in December, rom-com natalizia LGBT di Paramount Network, e Happiest Season, romantic comedy con Kristen Stewart e Mackenzie Davis innamorate, ecco arrivare anche il trailer ufficiale di The Christmas Setup, altra rom-com gay questa volta targata Lifetime. Perché mai nella storia si era visto un Natale tanto inclusivo, sulla tv d’America.

Nel cast di The Christmas Setup trova spazio l’iconica Fran Drescher, produttrice nonché protagonista della sit-com La Tata, affiancata da Ben Lewis e Blake.

La trama? Hugo, avvocato di New York, si reca a Milwaukee insieme alla miglior amica Madelyn per trascorrere le vacanze con sua madre Kate, che è anche responsabile delle celebrazioni natalizie locali. La donna fa in modo che Hugo incontri Patrick, amico del liceo e sua cotta segreta per anni, tornato da poco in città dopo aver avuto successo nella Silicon Valley. Tra i due, nel corso delle vacanze natalizie, scatta la scintilla, ma tutto cambia quando Hugo riceve la notizia di una grande promozione che lo obbligherebbe a trasferirsi a Londra. E allora cosa fare, dare priorità al cuore o al proprio lavoro?