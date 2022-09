The Holiday Sitter, un nuovo film di Natale con coppia gay per Hallmark Channel

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Per anni Hallmark Channel è stata la rete tv d’America a trasmettere serie e film “adatti per tutta la famiglia”, ovvero privi di qualsivoglia contenuto LGBTQ al loro interno. Lo scorso dicembre il cambio di passo con The Christmas House, primo film Hallmark a porre in primo piano una coppia dello stesso sesso. Un anno dopo, sempre sotto Natale, sarà ancora una volta Jonathan Bennett il protagonista assoluto di un nuovo “film gay natalizio” targato Hallmark Channel.

The Holiday Sitter il titolo della pellicola, in onda l’11 settembre e con George Krissa al fianco di Bennett, storico volto di Mean Girls. Al centro della trama Sam, scapolo maniaco del lavoro che si offre di fare da babysitter ai propri nipoti prima delle vacanze di Natale, perché sua sorella e suo marito devono andare fuori città. Resosi conto di non essere adatto, Sam va in cerca di aiuto. Per sua fortuna il bel vicino Jason è a disposizione per assisterlo, dando così il via ad “una storia d’amore inaspettata”. A completare il cast Nikki Deloach e Chelsea Hobbs

“L’11 dicembre sarà un giorno molto speciale“, ha commentato sui social Bennett, dichiaratamente gay dal 2017 e dal marzo 2022 sposo dello storico compagno Jaymes Vaughan.

Un anno fa diversi film natalizi a tinte LGBTQ+ sbarcarono in streaming, dando il via ad una piacevole novità che noi tutti ci auguriamo possa diventare “normalità”. A partire proprio da Natale 2022.

© Riproduzione Riservata