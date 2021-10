70 giorni alla vigilia di Natale ed è già tempo di film a tema. Come accaduto l’anno scorso, anche per le Feste di Natale del 2021 arriveranno non poche pellicole natalizie con protagonisti LGBT. Dopo decenni di nulla piattaforme streaming e studios hollywoodiani si sono finalmente resi conto che esiste un’intera comunità di persone a lungo esclusa da simili pellicole da abbracciare e rappresentare.

Ad oggi, questi sono i film ‘queer’ di Natale in uscita nei prossimi 70 giorni.

A seguire tutti i film natalizi a tinte LGBTQ+ che non vediamo l’ora di vedere quest’anno