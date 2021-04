The Lesbian Guide To Straight Sex, il format con 4 ragazze lesbiche in aiuto a coppie etero – il trailer

< 1 minuto di lettura

Da poche settimane in onda su Discovery Plus, The Lesbian Guide To Straight Sex è una sorta di Fantastici 5 riveduto e corretto, perché al centro della scena ci sono quattro ragazze dichiaratamente lesbiche che mettono a disposizione le loro conoscenze in campo sessuale per migliorare la vita intima di coppie etero in cerca di nuovi stimoli sotto le coperte.

Diversi studi dimostrano che le lesbiche farebbero sesso più a lungo rispetto alla media di coppie etero e gay, raggiungendo più orgasmi rispetto alle donne eterosessuali. Ed è qui che sorge l’idea alla base del format, ovvero migliorare l’intesa sessuale di una coppia eterosessuale affidandosi agli utili consigli e suggerimenti pratici dettati delle 4 ragazze lesbiche. Le 4 protagoniste sono Gen, esperta di psicologia del sesso; Ali H, maestra di anatomia; Jade, fashionista e amante dei sex toys; e Maria, regina del body positive.

Dai problemi di menopausa della coppia formata da Mollie e Ian, alle difficoltà di Abi e Dale nel ravvivare un rapporto in stallo dopo la nascita dei figli, fino ad arrivare alla vita sessuale di Ayesha e Yazin, coppia cresciuta in un ambiente musulmano estremamente rigoroso.

Gen, Ali H, Jade e Maria visitano le case delle coppie bisognose d’aiuto, armate di consigli pratici e suggerimenti, cercando di aiutarle a migliorare la loro intesa sessuale.