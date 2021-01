Naked Attraction Italia, con Nina Palmieri arriva su Discovery+ il dating show in cui sono tutti realmente nudi

Nato nel 2016 su Channel 4, nel Regno Unito, il dating show Naked Attraction arriva anche sotto forma di prima edizione italiana grazie a Discovery Plus, con la Iena Nina Palmieri alla conduzione. Semplice l’idea del format. Un concorrente, uomo o donna che sia, vuole trovare l’anima gemella. Per farlo potrà vederla senza nulla addosso. Partendo prima dai piedi, per poi salire sempre più, fino ad arrivare al volto, ultimo step da mostrare dopo aver fatto vedere tutto di sè. Ma tutto tutto. Arrivati alla conclusione con due finalisti, anche chi è chiamato a ‘scegliere’ dovrà necessariamente denudarsi. Se tra i due scatta l’alchimia, potranno andare via insieme.

Il 19 gennaio sarà disponibile la primissima puntata italiana dedicata ai casting, mentre il 14 febbraio, giorno di San Valentino, partirà la stagione vera e propria. «Conoscevo la versione inglese: quando mi hanno chiesto di condurre quella italiana non ho esitato un secondo», ha confidato Palmieri al Corriere della Sera. «Di corpi nudi in tv se ne sono visti ma qui c’è un messaggio “onesto” che a me piace molto: cosa mi aspetto di trovare in un dating televisivo? Magari l’anima gemella ma anche un partner sessuale che mi piaccia dal punto di vista fisico. Quindi partiamo da lì, dall’istinto, dal primo sguardo che cade sui particolari che per me “contano” e che di solito vengono nascosti, dalle vibrazioni “sessuali” trasmesse da un corpo nudo».

«È un inno alla body positivity e all’accettazione del proprio corpo», ha continuato Nina. «Qui si mettono in gioco e a nudo persone di ogni genere (non solo fisici perfetti, ndr.)». Ai casting italiani hanno partecipato addirittura 600 persone: «In maggioranza uomini, tra i 19 e i 45 anni… e abbiamo avuto anche un aspirante “nudo” di 74 anni. Io sogno già la versione Over dello show». Il tutto, ovviamente, senza pixel coprenti. Nudi come mamma li ha fatti. Su DiscoveryPlus. Ci saranno anche concorrenti LGBT alla ricerca dell’anima gemella? A quanto pare sì.