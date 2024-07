The Umbrella Academy 4, Elliot Page nel trailer italiano dell’ultima stagione: “Causerete la fine del mondo entro 48 ore”

2 min. di lettura

Arriverà l’8 agosto su Netflix la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, oggi trainata da uno spettacolare full trailer in cui è l’azione a dominare la scena, con il mondo a rischio collasso definitivo.

Tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics, la serie è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group per Netflix, con Elliot Page protagonista negli abiti di Viktor Hargreeves al fianco di Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross.

In questa ultima stagione i fratelli Hargreeves si sono separati dopo che l’epico scontro all’Hotel Oblivion ha provocato il resettaggio della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, adesso devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita… con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo. Il padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra ed è sotto gli occhi di tutti ora che gestisce un impero potente e nefasto. Una misteriosa associazione nota come i Custodi organizza incontri clandestini credendo che la realtà in cui tutti vivono sia una menzogna e che la resa dei conti sia imminente. Mentre queste strane nuove forze complottano tra loro, i membri dell’Umbrella Academy devono riunirsi un’ultima volta, correndo il rischio di interrompere la fragile pace che sono riusciti faticosamente ad assicurarsi, per risolvere la situazione una volta per tutte.

Visto recentemente al cinema con Close To You (qui la nostra recensione), Elliot Page ha anticipato che i fan di The Umbrella Academy dovranno aspettarsi una stagione finale “molto divertente”, ricca di “caos, sorprese, umorismo e colpi di scena”.

Questa stagione finale è stata oscurata da alcune pesanti accuse rivolte allo showrunner della serie, Steve Blackman. 12 membri dello staff che hanno lavorato sul set di The Umbrella Academy hanno accusato Blackman di aver creato un ambiente di lavoro tossico, dalle pagine di Rolling Stone. Secondo queste 12 persone, Blackman avrebbe fatto commenti transfobici, omofobici e sessisti inappropriati, “bullismo tossico, comportamenti manipolativi e di ritorsione“, prendendosi il merito per il lavoro portato avanti da dipendenti junior, oltre a non aver rinnovato il contratto di una scrittrice incinta perché a suo dire colpevole di non aver rivelato la sua gravidanza. Blackman si sarebbe persino lamentato della transizione di Viktor, personaggio interpretato da Elliot Page, quando lo stesso attore ha più volte ringraziato lo showrunner per aver voluto cambiare in corsa lo script della 3a stagione dopo il suo coming out come uomo trans.

I rappresentanti di Blackman hanno definito “del tutto false” e “assurde” simili accuse, con un’indagine condotta dalla società di produzione Universal Content (UCP) di The Umbrella Academy che ha ampiamente scagionato Blackman dalle accuse a lui rivolte.

