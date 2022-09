Timothèe Chalamet e la negatività dei social media: “È difficile vivere oggi da adolescenti”

2 min. di lettura

Una rockstar al lido. Alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia è arrivato il giorno di Timothèe Chalamet, star di Bones and All di Luca Guadagnino. Il divo di Chiamami col tuo Nome e Dune, atteso per ore da centinaia di fan assiepati attorno al red carpet con vista sulla Sala Grande, ha affrontato la stampa internazionale con gentilezza e il sorriso sulle labbra, sparando a zero contro i social media.

“Essere giovani al giorno d’oggi è difficile, posso solo parlare a nome della mia generazione, per cui significa essere giudicati intensamente”. “Non riesco ad immaginare cosa significhi crescere con l’assalto continui dei social media, ed è stato un sollievo interpretare personaggi che stanno lottando con un dilemma interiore senza la possibilità di andare su Reddit, o Twitter, Instagram o TikTok e capire come adattarsi vivendo fuori dal web”.

Una “filippica” contro i social, ha scritto Variety, con il divo che si è detto preoccupato in relazione ad un “crollo della società” che a suo dire sarebbe “già nell’aria”. “Questo è un film che conta, che può gettare una luce sulla situazione che stiamo vivendo”. In relazione alla lavorazione sul set l”attore ha parlato di “un’esperienza formativa”, che “ci ha aiutati a capire questa vita di desolazione e isolamento”. Sul fronte privato Timothèe ha rivelato di non aver ancora conosciuto l’amore assoluto vissuto nel film dai due protagonisti, anche perché ancora troppo giovane: “Prima vorrei diplomarmi”, ha precisato sorridendo.



Tratto dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, Bones and All uscirà a novembre nelle sale d’Italia. Al fianco di Timothée troviamo Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg e Jake Horowitz. Protagonisti due adolescenti cannibali che si incontrano e intraprendono un’odissea lunga mille miglia che li porterà attraverso le strade secondarie, i passaggi segreti e le botole dell’America di Ronald Reagan…

