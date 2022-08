Bones And All di Luca Guadagnino, il teaser trailer del cannibal horror con Timothée Chalamet

2 min. di lettura

Sarà presentato in concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Bones and All di Luca Guadagnino, attesissimo ritorno del regista di Chiamami col tuo nome al fianco di Timothée Chalamet.

Il film, scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books.Nel cast della pellicola, oggi trainata dal primo teaser trailer, anche Taylor Russell,, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Un cannibal horror girato interamente negli USA, per il regista italiano, prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures – società del gruppo Fremantle, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories. In co-produzione con Vision Distribution in collaborazione con SKY. Tra i produttori anche gli stessi Guadagnino e Chalamet.

Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Luca Guadagnino ha dichiarato:

«C’è qualcosa in coloro che vivono ai margini della società che mi attrae e mi emoziona. Amo questi personaggi. Il cuore del film batte teneramente e affettuosamente nei loro riguardi. Mi interessano i loro viaggi emotivi. Voglio vedere dove si aprono le possibilità per loro, intrappolati come sono nell’impossibilità che si trovano di fronte. Il film è per me una riflessione su chi si è, e su come si possa superare ciò che si prova, specialmente se è qualcosa che non si riesce a controllare in sé stessi. E da ultimo, ma non meno importante, quando saremo in grado di trovare noi stessi nello sguardo dell’altro?».

Boned and All uscirà a novembre nei cinema d’America, in modo da puntare gli Oscar del 2023. In Italia sarà distribuito da Vision Distribution.

