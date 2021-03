Tommaso Zorzi sarà giudice ad Amici? Arriva la smentita: “Aspetto ancora di fare le fotocopie”

2 minuti di lettura

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è pronto ad entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi? La notizia, rilanciata come indiscrezione dal quotidiano Il Messaggero, è rimbalzata sui principali siti di informazione nelle scorse ore. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano romano, l’influencer avrebbe accettato la proposta di Maria De Filippi di essere uno dei giudici della fase serale del suo talent show, in partenza nelle prossime settimane. Voci di corridoio o contratto già firmato?

Ad esprimersi sul rumor è stato lo stesso Tommaso Zorzi. Dalla viva voce delle sue Instagram Stories, l’influencer ha sottolineato alcune ore fa di non essere stato contatto per quel ruolo prestigioso, tanto più per lui, che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ecco cos’ha dichiarato:

Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!

L’allusione è alla chiacchierata che Tommaso Zorzi ha avuto con Maria De Filippi in diretta nazionale, durante una delle puntate in diretta del programma condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice era intervenuta per conoscere gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, in particolar modo l’influencer, battezzandolo televisivamente nel suo nome.

L’incontro virtuale fra i due ha permesso all’indiscrezione di prendere corpo nelle ultime ore, tanto da far credere che l’assenza di Tommaso Zorzi nella puntata di Live – Non è la d’Urso dedicata al Grande Fratello Vip fosse stata causata da un ipotetico accordo già siglato tra l’influencer e Maria De Filippi. Come diffuso nelle scorse settimane, infatti, esisterebbe una clausula interna a Mediaset che impedirebbe a Barbara d’Urso di parlare dei programmi della collega, nonché di ospitare nei suoi talk personaggi strettamente connessi all’universo mariano. Tocca fidarsi però della parola di Tommaso: ancora nessun contatto, nemmeno per uno stage.