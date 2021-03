GF Vip: vince a mani basse Tommaso Zorzi, solo quarta Dayane Mello

2 minuti di lettura

È Tommaso Zorzi il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrato nella casa di Cinecittà lo scorso 14 settembre, l’influencer da quasi un milione e mezzo di follower su Instagram ha conquistato il gradino più alto del podio, riuscendo a far fuori tutti gli altri inquilini.

Il sostegno dei fan club e dei telespettatori ha consentito a Tommaso Zorzi di battere al televoto dapprima Andrea Zelletta, quinto nella classifica finale, poi Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, rispettivamente medaglia di bronzo e di argento. Appena quarta Dayane Mello, la modella sudamericana data tra le favorite alla vittoria insieme al coinquilino influencer. Rivelazione del programma, Tommaso Zorzi ha saputo destare l’attenzione del pubblico per via della sua spigliatezza di fronte alle telecamere e per la sua abilità di gioco, propria solo di chi è pratico con i reality show.

Tommaso Zorzi vince il GF Vip 5, le foto della premiazione

26 anni ad aprile, Tommaso Zorzi si è fatto conoscere in televisione per la sua partecipazione alla prima stagione di Riccanza, docu-reality di MTV sui rich-kid di Milano, e nel 2018 a Pechino Express con Paola Caruso e a Dance Dance Dance con Roberta Ruiu. Imprenditore digitale, nel 2020 Tommaso Zorzi ha anche pubblicato un romanzo, “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”. L’obiettivo dell’influencer? Assicurarsi un posto nel firmamento dell’intrattenimento italiano, in televisione e sui social. Da questo punto di vista, la vittoria al Grande Fratello Vip rappresenta un chiaro e facile trampolino di lancio per la sua carriera.

A pochi minuti dalla proclamazione come vincitore, Tommaso Zorzi ha ripreso possesso dello smartphone per registrare un messaggio di ringraziamento ai sostenitori che non l’hanno mai abbandonato. Direttamente dallo studio del programma, in compagnia della madre e degli ex concorrenti, l’influencer ha celebrato il trionfo con un urlo liberatorio nelle Stories di Instagram. Nella battaglia finale al televoto con Pierpaolo Pretelli, si è infatti aggiudicato il 68% dei voti a suo favore.