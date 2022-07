Tommaso Zorzi denuncia l’omofobia di una donna incinta: “Un figlio fr*cio? Sarebbe un problema”

2 min. di lettura

Tommaso Zorzi è in vacanza ma tra una foto in costume e l’altra ha deciso di denunciare un commento omofobo pubblicato da una donna incinta, al settimo mese di gravidanza, una fotomodella/fashion designer 34enne di Roma, con poco più di 1000 follower Instagram. Un utente ha domandato a codesta signora come affronterebbe “un figlio fr*cio“. Disarmante la sua replica: “Sarebbe un problema da affrontare”.

Zorzi, noncurante dello tsunami facilmente scatenato dai suoi quasi 2 milioni di follower, ha pubblicamente denunciato il suo commento, con nome, cognome e foto della diretta interessata: “Mi auguro davvero di no perché sarebbe troppa la sua sofferenza con una madre così. Una donna incinta che invece di dedicarsi all’amore per la creatura si dedica all’omofobia. Diamo un volto all’odio”, ha commentato il giudice di Drag Race Italia, per poi proseguire. “Io sinceramente sono un po’ stufo di vedere la facilità con la quale certa gente si riempie la bocca e la tastiera di parole e termini omofobi o comunque di odio sui social perché non credo che debbano più rimanere impuniti. Io quando ho la possibilità di esporne uno, lo faccio. Poi non sono d’accordo che la gente debba andare sotto le sue foto a insultarla perché non si combatte così, però è anche giusto che questa gente si renda conto che prima o poi ci sarà qualcuno che non te la lascerà passare liscia così la prossima volta ci penserà un po’ più attentamente perché sennò siamo nel Far West. E siccome non ho gli strumenti adatti dopo la bocciatura del DDL, certe cose, io che posso, faccio da me”.

Successivamente Tommaso ha pubblicato l’audio privato inviatogli dalla diretta interessata, che non ha arretrato di un passo mantenendo la propria posizione omofoba. “Non è colpa mia se ti piace prenderlo dietro tesoro. Ognuno ha i propri gusti, potrò pensarla come mi pare? Ah no dovrei chiederti prima il permesso. Oh mio Dio, la vita ti ha proprio messo le mani in faccia stella”.

La diretta interessata ha reso privato il proprio profilo Instagram.

