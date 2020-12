Donald Trump, ultimi giorni da presidente per attaccare ancora la comunità LGBT

Manca poco alla nomina ufficiale di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, ma Donald Trump è tornato ad attaccare la comunità LGBT.

E a 42 giorni dalla fine del suo mandato (Biden giurerà il 20 gennaio 2021), l’amministrazione Trump ha emanato una nuova regola che esenta le organizzazioni religiose al rispetto di alcune regole federali, consentendo loro di discriminare. Tale regola è stata emanata dall’Ufficio dei programmi di conformità ai contratti federali del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti.

Questa regola prima si applicava alle organizzazioni religiose senza scopo di lucro. In poche parole, le associazioni erano protette dalle leggi sulla non discriminazione. Ora, questa include anche le attività con scopo di lucro.

Subito, sono arrivare le reazioni. Alphonso David, presidente della campagna per i diritti umani:

E Jennifer Pizer, direttrice legale e politica di Lambda Legal:

Questa nuova regola utilizza la religione per creare un’esenzione essenzialmente illimitata che consente agli appaltatori finanziati dai contribuenti di imporre le loro convinzioni religiose ai propri dipendenti senza riguardo ai danni che ne derivano, come condizioni di lavoro ingiuste, proselitismo invasivo e altre molestie che rendono le condizioni di lavoro insopportabili per i lavoratori preso di mira per motivi religiosi.