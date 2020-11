L’incubo Donald Trump è finito, Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti d’America

Dopo 4 giorni al cardiopalma possiamo finalmente definirlo ufficiale. Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Il candidato dem è diventato il presidente più votato di sempre, con 75 milioni di voti conquistati, battendo così i 69 milioni di voti raggiunti da Barack Obama, nel 2008. All’epoca, tra le altre cose, Biden era proprio il vice di Obama, esattamente come nel 2012. Grande sconfitto di questa turbolenta e tesissima tornata elettorale, che si lascia alle sue spalle strascichi polemici infiniti e dirompenti per lo stato della democrazia americana, Donald Trump.

Da mesi il tycoon grida ai possibili brogli per posta, se non fosse che da decenni la pratica sia costituzionalmente consentita e straordinariamente non solo efficace ma anche se non soprattutto controllata, eppure Trump ha subito colto la palla al balzo per far precipitare la nazione, e il mondo intero, nel caos più assoluto. Tweet su tweet, presto censurati dal social network, parole di fuoco e accuse mai in alcun modo provate, con annunci di volersi catapultare in tutti i tribunali del Paese, fino a quella Corte Suprema che proprio lui ha spostato sempre più a destra. Ma i fatti sono altri, checché ne dicano il suo avvocato Rudolph Giuliani e i suoi figli. Circa 4 milioni di voti popolari in più per Biden, con 3 punti in percentuale sul totale, ma soprattutto più di 270 delegati (290, per la precisione), ovvero l’agognato traguardo finale per conquistare la Casa Bianca.

Grazie alla moltitudine di voti per posta, mai come quest’anno diventati fondamentali in tempi di Coronavirus e conteggiati solo al termine dello spoglio dei voti dell’election day, Biden ha messo prima la freccia in Wisconsin e Michigan, vincendo poi anche in Nevada, Pennsylvania e Arizona. Al fianco di Joe Biden, 77enne, c’è la 56enne Kamala Harris, prima vicepresidente donna della storia USA. Da sempre vicinissimi alla comunità LGBT, Biden e Harris scrivono così la parola fine ai 4 anni da incubo vissuti con Trump e Mike Pence.

L’amministrazione statunitense più omotransfobica di sempre, con quasi 200 attacchi diretti alla nostra comunità in 48 mesi, è così stata archiviata, con strascichi profondi in ambito sociale e giuridico. Quella Corte Suprema spostata spaventosamente a destra da Trump, con 3 giudici conservatori nominati a vita, potrebbe segnare per decenni l’intero Paese, ma la vittoria di Biden, che si insedierà solo il 22 gennaio prossimo e che dovrà andare necessariamente incontro a settimane di insulti e forsennati attacchi da parte del perdente, è una boccata d’ossigeno per l’America e per il mondo intero. Se la nazione è apparsa quanto mai spaccata, polarizzata, Biden, dall’alto della sua bonaria flemma, sarà utile a diffondere una ritrovata serenità che potrebbe avere strascichi positivi anche nel vecchio continente.

Nel dubbio Trump continuerà a gettare benzina nel fuoco, da incendiario qual è, aizzando odio e menzogne, insinuando dubbi e gridando allo scippo elettorale, per la gioia di quel Matteo Salvini deriso a livello internazionale, perché andatogli dietro e proprio per questo definito ‘cheerleader’ dell’ex Presidente. Che ha perso, come sapeva da tempo, tanto dall’essersi preparato con largo anticipo il terreno fertile su cui seminare. Ma ora potrà continuare a sbraitare solo sui social, a meno che Twitter non insista con il censurargli le sue proverbiali fake news. Altri danni da Commander In Chief, fortunatamente, non potrà più farne. Almeno per altri 4 anni, l’incubo Trump è finito.