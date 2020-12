Un uomo prende a pugni un adolescente al grido “odio i gay” – VIDEO

I funzionari delle forze dell’ordine di New York si sono appellati alla popolazione per identificare un sospetto di un un crimine d’odio.

L’attacco in questione è avvenuto il 22 novembre scorso sull’autobus M23, a Chelsea, poco prima delle 17:00. Le riprese video delle telecamere di sicurezza mostrano un uomo di mezza età che prende a pugni un adolescente. Secondo la vittima – il cui nome non è stato reso pubblico – il sospetto gli si è avvicinato dicendogli, “hai i capelli lunghi. Non mi piacciono le persone come te. Odio i gay“.

L’uomo ha poi inseguito l’adolescente mentre scendeva dall’autobus, per prenderlo a pugni in faccia. Successivamente, come nulla fosse, è tornato sul bus. Il giovane, sotto choc, ha rifiutato le cure mediche, anche se livido in volto.

Il filmato di quanto accaduto è stato pubblicato on line proprio per aiutare la polizia a rintracciare l’omofobo.

Fonte: NYPost