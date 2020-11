Viggo Mortensen e le critiche sul ruolo gay: “Date per scontato che io sia completamente etero”

Magnifico 62enne, Viggo Mortensen ha esordito alla regia con Falling, film in cui l’indimenticato divo de Il Signore degli Anelli indossa gli abiti di un uomo dichiaratamente omosessuale e felicemente sposato. Immancabili le polemiche sul fatto che un attore dichiaratamente etero sia stato scelto per interpretare un personaggio gay. Ma qui Viggo, dalle pagine del Times, ha prontamente replicato, sottolineando come i critici presumano “che io sia completamente etero“, per poi rimarcare come “francamente non sono affari vostri“.

Dal 2009 in coppia con Ariadna Gil, nonché ex marito di Exene Cervenka, con la quale 32 anni fa ha avuto il figlio Henry, Viggo ha poi precisato: “Guarda, questi sono i tempi in cui viviamo, e penso che sia salutare che questi problemi siano sollevati. La risposta breve è che non pensavo fosse un problema. Le persone poi mi chiedono: ‘E allora Terry Chen, che interpreta mio marito nel film, è un omosessuale?’. E la risposta è che non lo so, e non avrei mai il coraggio di chiedere a qualcuno se lo fosse, mentre faccio un casting“.