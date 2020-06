Vittoria di Svezia, la Principessa apre lo Stoccolma Pride 2020

Vittoria, 42enne principessa ereditaria di Svezia, nonché duchessa di Västergötland, sarà la relatrice principale dello Stoccolma Pride 2020, che si terrà on line il primo agosto causa pandemia da Coronavirus. È la prima volta nella Storia che qualcuno della famiglia reale svedese prende attivamente parte al Pride nazionale.

“È meraviglioso che la Principessa voglia aprire la nostra Digital Pride Parade con un discorso, facendo una dichiarazione in difesa dei diritti delle persone LGBTQ in un momento in cui crediamo di averne più bisogno che mai. Siamo molto entusiasti di ricevere questo supporto, il che significa molto per noi svedesi, ma invia anche segnali importanti alla comunità LGBTQ a livello internazionale”, ha sottolineato Vix Herjeryd, Presidente dello Stoccolma Pride.

Una versione web che andrà in diretta streaming dal 31 luglio al 2 agosto. La sfilata, da sempre tra i più grandi eventi di Stoccolma, attira di solito circa 50.000 partecipanti e una stima di 500.000 persone, comprendendo anche il pubblico in strada, al di là delle transenne. A presentare il Pride digitale sarà Robert Fux, insieme alla comica Petrina Solange. La principessa Victoria darà il via alla manifestazione con un discorso ad hoc per le persone LGBT di Svezia.

Figlia maggiore di Carlo XVI Gustavo di Svezia e della regina consorte Silvia, Vittoria è mamma di due figli, avuti con il principe Daniel Westling, suo marito dal 2010.