“Vox non è un partito xenofobo, né omofobo né razzista”, la surreale visione politica del cantante José Manuel Soto

Meno di un anno fa Vox, partito di estrema destra nato nel 2013, è diventato il 3° partito più votato di Spagna, avendo ottenuto il 15,09% dei voti. Fortemente critico nei confronti dei diritti LGBT, Vox raccoglie incredibilmente ampio consenso, con il cantante José Manuel Soto che ha preso le difese del partito estremista e populista.

Non credo che Vox sia un partito xenofobo, né omofobo né razzista. In effetti, non credo di conoscere nessuno che sia qualcosa del genere. La Spagna è un paese molto più aperto e tollerante rispetto a quel che dicono in tanti. Podemos, d’altra parte, è ultrasinistra e sembra che nessuno lo disturbi.