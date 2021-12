I social ogni anno si confermano i mezzi di comunicazione più efficaci e diretti; perfetti per raccontare il proprio vissuto e i problemi quotidiani. Le persone trans* sui social trovano un territorio libero per rappresentarsi, superando la politica e la cultura del nostro Paese, che ancora li osserva come corpi estranei, non considerati.

Al di là dello smartphone, è fondamentale trovare voci che, con grande difficoltà , si inseriscono nella politica e lavorano direttamente sul territorio, anche nei contesti più difficili. Il 2021 è stato un anno fortunato, anche se tantissimo lavoro c’è da fare, abbiamo visto l’elezione delle prime persone trans* nei Consigli comunali di Bologna e di Milano, rispettivamente con la storica attivista Porpora Marcasciano e con Monica Romano.

Inoltre, molto è stato fatto anche nella roccaforte della popolazione cis eteronormata: la TV. Quest’anno abbiamo visto la presenza di importanti attiviste e personalità che tramite il racconto della propria esperienza hanno portato in milioni di case la comunità trans* italiana. Un primo passo fondamentale per questo Paese.

Tra politica, lavoro sul territorio, TV generalisa, Instagram e Tik Tok:

Ecco 10 persone trans* influenti nel 2021

