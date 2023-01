13enne suicida dopo aver subito omofobia a scuola

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

In Francia un adolescente di 13 anni di nome Lucas si è suicidato sabato scorso, dopo aver dovuto affrontare il bullismo anti-LGBTQ+ a scuola. Le persone vicine alla sua famiglia hanno riferito che la scuola avrebbe fatto poco per fermare il bullismo omofobo, più e più volte denunciato da Lucas e sua madre.

Lucas era uno studente della scuola media Louis Armand de Golbey, nel dipartimento dei Vosgi, ed era un membro attivo della comunità LGBTQ+, come riportato dalla rivista francese Têtu e come da lui più volte rivelato sul proprio account TikTok.

“Era costantemente molestato per come si vestiva, per i suoi modi, la sua presenza“, ha detto Stéphanie, un’amica di famiglia. “Non si è nascosto e questo ha infastidito alcune persone.”

Lucas era “sempre gentile, premuroso, spontaneo, pieno di sogni nei confronti della vita“. Valérie Dautresme, direttrice dei servizi accademici per il sistema educativo nazionale nel dipartimento dei Vosgi, ha annunciato che è stato messo a disposizione un aiuto psicologico per studenti e insegnanti della scuola media, nel caso in cui ne avessero bisogno.

Dautresme ha precisato che Lucas e sua madre avevano denunciato gli insulti omofobi dallo scorso settembre, durante una riunione genitori-insegnanti. “Per noi a questo punto, la situazione era stata risolta”. “Lucas ha detto che le cose stavano andando bene e che non veniva più insultato a scuola”. Elementi necessariamente incompleti che sono oggetto di una “istruttoria in corso“.

Stéphanie, amica di famiglia, ha contraddetto l’affermazione di Dautresme secondo cui la questione era stata “risolta“, affermando che Lucas si sarebbe lamentato “ancora e ancora e ancora. Sua madre ha chiesto aiuto diverse volte. La scuola, dove trascorreva tre quarti del suo tempo, non ha reagito“.

La famiglia del 13enne presenterà una denuncia formale. L’avvocato della famiglia, Catherine Faivre, ha dichiarato: “C’è un’intera catena di persone con evidenti responsabilità che possono essere indagate, se saranno evidenziati gli elementi di un’infrazione”.

La scuola media Louis Armand de Golbey ha preso parte a un programma nazionale per combattere il bullismo nelle scuole sotto la direzione del ministro dell’Istruzione nazionale e della gioventù francese Jean-Michel Blanquer. Pertanto, il personale era stato formato per identificare situazioni di abusi, con un protocollo ad hoc da attuare quando si presenta un caso di discriminazione. Poco più di un anno fa, nell’ottobre del 2021, un altro suicidio sconvolse la Francia, ovvero la morte della 14enne Dinah causa molestie scolastiche lesbofobiche.

È stata aperta una raccolta fondi online per aiutare la famiglia di Lucas, che ha fruttato ad oggi 7554 €. Il funerale del 13enne è previsto per domani, sabato 14 gennaio. È in programma anche una veglia in suo ricordo, ma la data non è stata ancora annunciata.

© Riproduzione Riservata