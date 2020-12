13enne trans fa coming out nel modo più dolce e poetico possibile: è virale la reazione della mamma

Amanda Mancino-Williams è una scrittrice che ha condiviso sui social il dolcissimo coming out ideato dal figlio 13enne, uscito come ragazzino trans attaverso un’ingegnosa lettera. Nella serie di pagine, pinzettate insieme, il piccolo ha per la prima volta parlato della propria identità di genere, nel modo più artistico possibile.

“Cara mamma, ho creato un libricino abbastanza imbarazzante per dirti qualcosa“, si legge nelle prime pagine dell’opuscolo. “Questa è una figlia (dot-er)“, legata all’immagine di una ragazza che dipinge. “Questo è un figlio (sun)“, si legge accanto al volto di un ragazzo con i raggi del sole ad illuminarlo. “All’inizio dovevo essere un artista specializzato in puntinismo, ma ho scoperto che essere una palla di gas mi si addice di più“. Il figlio ha poi proseguito spiegandole le differenze tra lui e il sole, sottolineando come lui, a differenza del sole, sia un ragazzo e abbia “un genere”.

“Cose che io e il sole abbiamo in comune: carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto ed essere tuo figlio (sun)“, ha aggiunto. “Conclusione: uno – io sono un ragazzo trans. Due – sono molto imbarazzato”, ha concluso il piccolo, abbinando il tutto ad un sole sorridente.

Mancino-William ha condiviso la bellissima letterina su Twitter, con il permesso del figlio ovviamente, specificando che da sempre i suoi figli seminano appunti per casa, “quando c’è qualcosa di importante da dire“.

“Questo è un regalo fantastico per tutti noi“, ha rivelato la scrittrice. “Voleva che la condividessi per ispirare gli altri ad essere sè stessi”. “Volevo solo dire grazie a tutti voi che mi avete inviato parole di gioia, sostegno e gentilezza. Abbiamo letto tutti quei messaggi insieme, ed è stata una mattinata di mille sorrisi. Amore a tutti voi. ”

In poche ore l’opuscolo ideato dal 13enne, e la bella storia condivisa da sua mamma, ha raccolto decine di migliaia di like.